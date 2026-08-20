FUTEBOL

CBF admite erro em lance decisivo e reconhece pênalti que não foi marcado no Brasileirão

Ouvidoria de Arbitragem analisou jogada após reclamação formal de um dos clubes e concluiu que houve falta dentro da área

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:27

São Paulo e Coritiba se enfrentaram Crédito: Paulo Pinto/São Paulo

A CBF reconheceu que houve erro da arbitragem em um dos principais lances do empate por 1 a 1 entre São Paulo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. A Ouvidoria de Arbitragem concluiu que deveria ter sido marcado pênalti após Calleri ser derrubado dentro da área, aos 38 minutos do segundo tempo.

A jogada foi contestada formalmente pelo São Paulo, que enviou um ofício à entidade na última segunda-feira para pedir esclarecimentos sobre a decisão tomada durante a partida disputada no Morumbis.

Na análise do lance, a CBF apontou que Keno atingiu a perna de Calleri. A avaliação considera que o atacante do São Paulo chegou primeiro à bola e, por isso, a infração deveria ter resultado em cobrança de pênalti.

Veja a tabela atualizada após a 23ª rodada no Brasileirão 1 de 4

Mesmo com a participação do VAR, não houve recomendação para que a árbitra Charly Wendy Straub Deretti fosse ao monitor revisar a jogada. A partida terminou empatada.

O resultado ampliou a sequência negativa do São Paulo no campeonato. Já são nove partidas sem vitória, com cinco derrotas e quatro empates. A equipe soma 27 pontos e aparece na 13ª posição, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.