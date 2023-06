CBF altera data da partida entre Bahia e Cuiabá pelo Brasileirão

A partida entre Bahia e Cuiabá, pela 14ª rodada do Brasileirão, sofreu uma nova mudança. Agora, o confronto será disputado no dia 8 de julho, um sábado, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. De acordo com a CBF, a alteração foi um pedido do clube mandante. Essa é a segunda vez que a partida entre Bahia e Cuiabá sofre mudança. Inicialmente o jogo estava agendado para o dia 10 de julho, uma segunda-feira, às 20h. Porém, o jogo havia sido antecipado para o domingo 9 de julho, também às 20h.

Antes de enfrentar o Cuiabá, o Bahia tem dois confrontos com o Grêmio. Neste sábado (1º) o Esquadrão encara o clube gaúcho pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida será às 18h30, na Fonte Nova. Na terça-feira (4), as equipes se enfrentam no mesmo local, às 21h, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.