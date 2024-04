QUARTAS DE FINAL

CBF confirma dia e horário do confronto entre Bahia e Náutico na Copa do Nordeste

Além do tricolor, no mesmo dia o Sport enfrenta o Ceará, em jogo único na Arena Pernambuco. A partida será às 21h30. Um dia antes, o CRB recebe o Botafogo-PB, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Já o confronto entre Fortaleza e Altos, marcado para o estádio Castelão, na capital cearense, será no sábado 20 de abril. A mudança foi feita para alocar o Leão do Pici, que também disputa a Copa Sul-Americana.