FUTEBOL

CBF define data da primeira convocação de Ancelotti após a Copa para amistosos da seleção

Brasil terá pela frente a Austrália e a Índia

Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:54

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

A CBF definiu a data para a primeira convocação da seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. No dia 9 de setembro, o treinador Carlo Ancelotti irá convocar os 26 atletas que darão início ao novo ciclo do Brasil, visando o Mundial de 2030.

O evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). O Brasil terá pela frente a Austrália e a Índia em três amistosos realizados entre setembro e outubro, na chamada Super Data Fifa.

Diante dos australianos, a seleção disputará dois jogos. O primeiro será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

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Na sequência, a seleção brasileira disputará um confronto inédito contra a Índia. A partida será realizada no dia 3 de outubro, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

A primeira convocação de Ancelotti deve conter novidades, e é esperada uma renovação em relação aos atletas convocados para a Copa de 2026. O treinador italiano afirmou que dará espaço para novos nomes neste ciclo, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.