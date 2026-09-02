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CBF define data da primeira convocação de Ancelotti após a Copa para amistosos da seleção

Brasil terá pela frente a Austrália e a Índia

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:54

Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia
Carlo Ancelotti aprovou a atuação da Seleção contra a Escócia Crédito: Reprodução/FIFA

A CBF definiu a data para a primeira convocação da seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. No dia 9 de setembro, o treinador Carlo Ancelotti irá convocar os 26 atletas que darão início ao novo ciclo do Brasil, visando o Mundial de 2030.

O evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). O Brasil terá pela frente a Austrália e a Índia em três amistosos realizados entre setembro e outubro, na chamada Super Data Fifa.

Diante dos australianos, a seleção disputará dois jogos. O primeiro será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
1 de 10
Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

Na sequência, a seleção brasileira disputará um confronto inédito contra a Índia. A partida será realizada no dia 3 de outubro, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.

A primeira convocação de Ancelotti deve conter novidades, e é esperada uma renovação em relação aos atletas convocados para a Copa de 2026. O treinador italiano afirmou que dará espaço para novos nomes neste ciclo, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

"Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista ao GE no final de julho.

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