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CBF define datas de jogos decisivos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja quando

Tricolor visita o Grêmio e recebe o Coritiba, enquanto o Rubro-Negro encara Bragantino e Internacional entre os dias 18 e 23 de novembro

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:51

Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), a tabela detalhada da 35ª e da 36ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a atualização, Bahia e Vitória conheceram as datas, os horários e os locais de mais dois compromissos cada na reta final da Série A.

As partidas serão disputadas entre os dias 18 e 23 de novembro, após a pausa para a Data Fifa, e podem ser decisivas para os objetivos da dupla BaVi na competição. O Tricolor briga por uma vaga na Libertadores, enquanto o Leão tenta garantir a permanência e sonha com a Sul-Americana.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 33

Bahia enfrenta Grêmio e Coritiba

O Bahia será o primeiro da dupla a entrar em campo. O Esquadrão visita o Grêmio na quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada. Três dias depois, no sábado (21), às 17h30, o time de Rogério Ceni recebe o Coritiba na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada.

Com 53 pontos, o Tricolor ocupa a 6ª colocação e está a apenas um ponto do G-4. Por isso, a sequência ganha peso na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Antes dela, o Esquadrão ainda visita o Cruzeiro, no Mineirão, pela 34ª rodada. Depois de receber o Coritiba, fecha a campanha com dois jogos ainda sem data: contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e diante do Atlético-MG, na Fonte Nova.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 32

Vitória enfrenta Bragantino e Internacional

O Vitória entra em campo no dia seguinte ao jogo do rival. Na quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30, o Leão recebe o Red Bull Bragantino no Barradão, pela 35ª rodada. Na segunda-feira (23), também às 19h30, a equipe de Jair Ventura visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada.

Com 38 pontos, o Rubro-Negro é o 14º colocado, quatro acima da zona de rebaixamento. Por isso, a sequência é fundamental para o time na luta para escapar do rebaixamento. Antes da sequência detalhada pela CBF, o time ainda tem dois compromissos. Neste sábado (31), às 16h, visita o Coritiba no Couto Pereira, pela 33ª rodada. Depois, na sexta-feira, 6 de novembro, às 20h, recebe o Fluminense no Barradão, pela 34ª rodada.

Confira os próximos jogos da dupla Ba-Vi

Bahia:

34ª rodada – 05/11 (quinta-feira), às 21h30 – Cruzeiro x Bahia – Mineirão

35ª rodada – 18/11 (quarta-feira), às 21h30 – Grêmio x Bahia – Arena do Grêmio

36ª rodada – 21/11 (sábado), às 17h30 – Bahia x Coritiba – Arena Fonte Nova

37ª e 38ª rodadas – Botafogo x Bahia e Bahia x Atlético-MG (datas a definir)

Vitória: