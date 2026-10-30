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CBF define datas de jogos decisivos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja quando

Tricolor visita o Grêmio e recebe o Coritiba, enquanto o Rubro-Negro encara Bragantino e Internacional entre os dias 18 e 23 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:51

Bahia x Vitória
Bahia x Vitória Crédito: Rafael Ribeiro/ECB e Victor Ferreira/ECV

A CBF divulgou, nesta sexta-feira (30), a tabela detalhada da 35ª e da 36ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a atualização, Bahia e Vitória conheceram as datas, os horários e os locais de mais dois compromissos cada na reta final da Série A.

As partidas serão disputadas entre os dias 18 e 23 de novembro, após a pausa para a Data Fifa, e podem ser decisivas para os objetivos da dupla BaVi na competição. O Tricolor briga por uma vaga na Libertadores, enquanto o Leão tenta garantir a permanência e sonha com a Sul-Americana.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 3x2 São Paulo - 33ª rodada  por Letícia Martins/ECB
1 de 33
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Bahia enfrenta Grêmio e Coritiba

O Bahia será o primeiro da dupla a entrar em campo. O Esquadrão visita o Grêmio na quarta-feira, 18 de novembro, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada. Três dias depois, no sábado (21), às 17h30, o time de Rogério Ceni recebe o Coritiba na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada.

Com 53 pontos, o Tricolor ocupa a 6ª colocação e está a apenas um ponto do G-4. Por isso, a sequência ganha peso na briga por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Antes dela, o Esquadrão ainda visita o Cruzeiro, no Mineirão, pela 34ª rodada. Depois de receber o Coritiba, fecha a campanha com dois jogos ainda sem data: contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e diante do Atlético-MG, na Fonte Nova.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 São Paulo - 11ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x0 Corinthians - 12ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Atlhetico-PR 3x1 Vitória - 13ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 4x1 Coritiba - 14ª rodada  por Victor Ferreira/E. C. Vitória
Fluminense 2x2 Vitória - 15ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Red Bull Bragantino 2x0 Vitória - 16ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Internacional - 17ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Santos 3x1 Vitória - 18ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Vasco - 19ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Botafogo 0x0 Vitória - 4ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Remo 2x0 Vitória - 20ª rodada  por FERNANDO TORRES/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 0x4 Palmeiras - 21ª rodada por Victor Ferreira
Flamengo 2x0 Vitória - 22ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Botafogo - 23ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 0x2 Bahia- 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Atlético-MG 2x1 Vitória - 25ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Grêmio - 26ª rodada  por Márcio José/Estadão Conteúdo
Mirassol 2x2 Vitória - 27ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x3 Cruzeiro - 28ª rodada  por VIctor Ferreira/ECV
Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada  por Victor Ferreira/ECV
São Paulo 2x1 Vitória - 30ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Corinthians 1x1 Vitória - 31ª rodada  por MARCO MIATELO/ESTADÃO CONTEÚDO
Vitória 1x1 Athletico-PR - 32ª rodada por Victor Ferreira/ECV
1 de 32
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória enfrenta Bragantino e Internacional

O Vitória entra em campo no dia seguinte ao jogo do rival. Na quinta-feira, 19 de novembro, às 19h30, o Leão recebe o Red Bull Bragantino no Barradão, pela 35ª rodada. Na segunda-feira (23), também às 19h30, a equipe de Jair Ventura visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada.

Com 38 pontos, o Rubro-Negro é o 14º colocado, quatro acima da zona de rebaixamento. Por isso, a sequência é fundamental para o time na luta para escapar do rebaixamento. Antes da sequência detalhada pela CBF, o time ainda tem dois compromissos. Neste sábado (31), às 16h, visita o Coritiba no Couto Pereira, pela 33ª rodada. Depois, na sexta-feira, 6 de novembro, às 20h, recebe o Fluminense no Barradão, pela 34ª rodada.

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Confira os próximos jogos da dupla Ba-Vi

Bahia: 

  • 34ª rodada – 05/11 (quinta-feira), às 21h30 – Cruzeiro x Bahia – Mineirão
  • 35ª rodada – 18/11 (quarta-feira), às 21h30 – Grêmio x Bahia – Arena do Grêmio
  • 36ª rodada – 21/11 (sábado), às 17h30 – Bahia x Coritiba – Arena Fonte Nova
  • 37ª e 38ª rodadas – Botafogo x Bahia e Bahia x Atlético-MG (datas a definir)

Vitória: 

  • 33ª rodada – 31/10 (sábado), às 16h – Coritiba x Vitória – Couto Pereira
  • 34ª rodada – 06/11 (sexta-feira), às 20h – Vitória x Fluminense – Barradão
  • 35ª rodada – 19/11 (quinta-feira), às 19h30 – Vitória x Red Bull Bragantino – Barradão
  • 36ª rodada – 23/11 (segunda-feira), às 19h30 – Internacional x Vitória – Beira-Rio
  • 37ª e 38ª rodadas – Vitória x Santos e Vasco x Vitória (datas a definir)

Tags:

Bahia Vitória Campeonato Brasileiro

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