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CBF detalha jogos do Bahia até a 34ª rodada do Brasileirão; confira datas e horários

Tricolor já sabe as datas, horários e locais dos confrontos com Flamengo, Santos, São Paulo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:49

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, os horários e os locais dos jogos do Bahia entre a 31ª e a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o detalhamento da tabela, o Tricolor já conhece todos os seus compromissos na competição até o início de novembro.

Confira os próximos jogos do Bahia no Brasileirão 1 de 6

A sequência do Esquadrão começa no dia 18 de outubro, um domingo, diante do Flamengo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada. Na rodada seguinte, o Bahia visita o Santos no dia 24 de outubro, um sábado, às 21h, na Vila Belmiro.

Pela 33ª rodada, o Tricolor volta a jogar em Salvador, desta vez contra o São Paulo, no dia 28 de outubro, uma quarta-feira, às 21h30, na Fonte Nova. Já o último compromisso desse período será diante do Cruzeiro, no dia 5 de novembro, uma quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 34ª rodada.

Antes dessa sequência, o Bahia ainda enfrenta Palmeiras e Mirassol pelas 29ª e 30ª rodadas do Brasileirão. O primeiro confronto será no dia 8 de outubro, às 21h30, no Nubank Parque, enquanto o segundo acontece em 11 de outubro, às 19h30, na Fonte Nova.