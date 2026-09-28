Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CBF detalha jogos do Vitória até a 34ª rodada do Brasileirão; confira datas e horários

Rubro-Negro já sabe as datas, horários e locais dos confrontos com Corinthians, Athletico-PR, Coritiba e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:30

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, os horários e os locais dos jogos do Vitória entre a 31ª e a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o detalhamento da tabela, o Rubro-Negro já conhece todos os seus compromissos na competição até o início de novembro. 

Confira os próximos jogos do Vitória no Brasileirão

29ª rodada: 7/10 (quarta-feira), às 20h – Vitória x Chapecoense, no Barradão por Reprodução
30ª rodada: 10/10 (sábado), às 21h – São Paulo x Vitória, no Morumbi por Reprodução
31ª rodada: 19/10 (segunda-feira), às 20h – Corinthians x Vitória, na Neo Química Arena por Reprodução
32ª rodada: 24/10 (sábado), às 16h30 – Vitória x Athletico-PR, no Barradão por Reprodução
33ª rodada: 29/10 (quinta-feira), às 19h30 – Coritiba x Vitória, no Couto Pereira por Reprodução
34ª rodada: 6/11 (sexta-feira), às 20h – Vitória x Fluminense, no Barradão por Reprodução
1 de 6
29ª rodada: 7/10 (quarta-feira), às 20h – Vitória x Chapecoense, no Barradão por Reprodução

A sequência do Leão da Barra começa no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, diante do Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada. Na rodada seguinte, o Vitória recebe o Athletico-PR no dia 24 de outubro, um sábado, às 16h30, no Barradão.

Pela 33ª rodada, o Rubro-Negro volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Coritiba, no dia 29 de outubro, uma quinta-feira, às 19h30, no Couto Pereira. Já o último compromisso desse período será diante do Fluminense, no dia 6 de novembro, uma sexta-feira, às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada.

Leia mais

Imagem - Do título do Nordeste às vaias: Jair Ventura completa um ano no Vitória

Do título do Nordeste às vaias: Jair Ventura completa um ano no Vitória

Imagem - Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial

Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial

Imagem - Fábio Mota explica voto do Vitória por redução de estrangeiros no Brasileirão

Fábio Mota explica voto do Vitória por redução de estrangeiros no Brasileirão

Antes dessa sequência, o Vitória ainda enfrenta Chapecoense e São Paulo pelas 29ª e 30ª rodadas do Brasileirão. O primeiro confronto será no dia 7 de outubro, às 20h, no Barradão, enquanto o segundo acontece em 10 de outubro, às 21h, no Morumbi. 

Atualmente, o Vitória se encontra na 13ª colocação, com 33 pontos. O time está quatro pontos à frente do Grêmio, equipe que abre o Z-4. 

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - CBF detalha jogos do Bahia até a 34ª rodada do Brasileirão; confira datas e horários

CBF detalha jogos do Bahia até a 34ª rodada do Brasileirão; confira datas e horários
Imagem - Arrascaeta fratura o punho em amistoso do Uruguai, passa por cirurgia e desfalca o Flamengo

Arrascaeta fratura o punho em amistoso do Uruguai, passa por cirurgia e desfalca o Flamengo
Imagem - A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro

A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro