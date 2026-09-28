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CBF detalha jogos do Vitória até a 34ª rodada do Brasileirão; confira datas e horários

Rubro-Negro já sabe as datas, horários e locais dos confrontos com Corinthians, Athletico-PR, Coritiba e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:30

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas, os horários e os locais dos jogos do Vitória entre a 31ª e a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o detalhamento da tabela, o Rubro-Negro já conhece todos os seus compromissos na competição até o início de novembro.

Confira os próximos jogos do Vitória no Brasileirão 1 de 6

A sequência do Leão da Barra começa no dia 19 de outubro, uma segunda-feira, diante do Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada. Na rodada seguinte, o Vitória recebe o Athletico-PR no dia 24 de outubro, um sábado, às 16h30, no Barradão.

Pela 33ª rodada, o Rubro-Negro volta a jogar fora de casa, desta vez contra o Coritiba, no dia 29 de outubro, uma quinta-feira, às 19h30, no Couto Pereira. Já o último compromisso desse período será diante do Fluminense, no dia 6 de novembro, uma sexta-feira, às 20h, no Barradão, pela 34ª rodada.

Antes dessa sequência, o Vitória ainda enfrenta Chapecoense e São Paulo pelas 29ª e 30ª rodadas do Brasileirão. O primeiro confronto será no dia 7 de outubro, às 20h, no Barradão, enquanto o segundo acontece em 10 de outubro, às 21h, no Morumbi.