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CBF detalha próximos jogos de Bahia e Vitória no Brasileirão; veja datas e horários

Entidade confirmou os confrontos da dupla Ba-Vi pelas 25ª e 26ª rodadas;

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:06

Bahia e Vitória
Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (14) a tabela detalhada das 25ª e 26ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, Bahia e Vitória conheceram as datas e os horários de mais quatro partidas pela Série A.

O Bahia receberá o Internacional no dia 30 de agosto, pela 25ª rodada, e visitará o Red Bull Bragantino na rodada seguinte, em 5 de setembro. Já o Vitória enfrentará o Atlético-MG fora de casa no dia 29 de agosto e receberá o Grêmio no Barradão em 7 de setembro.

Os quatro jogos, no entanto, ainda não são os próximos compromissos da dupla no calendário. Antes deles, Bahia e Vitória terão pela frente as 23ª e 24ª rodadas do Brasileirão. O Rubro-Negro também terá os dois confrontos contra o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil.

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Bahia terá Chapecoense, Ba-Vi, Internacional e Bragantino pela frente

O Bahia começa a sequência neste domingo (16), contra a Chapecoense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. Na rodada seguinte, o Tricolor terá o clássico contra o Vitória. O Ba-Vi está marcado para o domingo (23), às 16h, no Barradão.

Depois do clássico, o Bahia volta a jogar pelo Brasileirão no dia 30 de agosto. Pela 25ª rodada, o Esquadrão recebe o Internacional às 19h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. A partida foi uma das quatro detalhadas pela CBF nesta sexta-feira.

Na 26ª rodada, o time baiano volta a atuar fora de casa. O adversário será o Red Bull Bragantino, no dia 5 de setembro, sábado, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Veja a data e horário dos próximos jogos do Bahia

Chapecoense x Bahia: 16/08 (domingo), 11h, Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada da Série A por Reprodução
Vitória x Bahia: 23/08 (domingo), 16h, Barradão, Salvador (BA), pela 24ª rodada da Série A por Reprodução
Bahia x Internacional: 30/08 (domingo), 19h30, Arena Fonte Nova, Salvador (BA), pela 25ª rodada da Série A por Reprodução
Red Bull Bragantino x Bahia: 05/09 (sábado), 16h, Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP), pela 26ª rodada da Série A por Reprodução
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Chapecoense x Bahia: 16/08 (domingo), 11h, Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada da Série A por Reprodução

Vitória terá sequência com Brasileirão e Copa do Brasil

O Vitória também entra em campo neste domingo (16), pela 23ª rodada. O Rubro-Negro recebe o Botafogo às 18h30, no Barradão. No dia 23, o compromisso será novamente no estádio. O Vitória enfrenta o Bahia às 16h, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Na sequência, o time terá o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. O jogo de ida está marcado para 26 de agosto, quarta-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Três dias depois, o Vitória volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Pela 25ª rodada, o Rubro-Negro visita o Atlético-MG no sábado (29), às 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é uma das novas datas anunciadas pela CBF.

O confronto de volta contra o Vasco será disputado em 2 de setembro, quarta-feira, às 21h30, no Barradão. Depois, o Vitória encerra essa sequência pela Série A contra o Grêmio, no dia 7 de setembro, segunda-feira, às 20h, também em Salvador.

Veja a data e horário dos próximos jogos do Vitória

Vitória x Botafogo: 16/08 (domingo), 18h30, Barradão, Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série A por Reprodução
Vitória x Bahia: 23/08 (domingo), 16h, Barradão, Salvador (BA), pela 24ª rodada da Série A   por Reprodução
Vasco x Vitória: 26/08 (quarta-feira), 21h30, São Januário, Rio de Janeiro (RJ), jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por Reprodução
Atlético-MG x Vitória: 29/08 (sábado), 18h30, Arena MRV, Belo Horizonte (MG), pela 25ª rodada do Brasileirão por Reprodução
Vitória x Vasco: 02/09 (quarta-feira), 21h30, Barradão, Salvador (BA), jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por Reprodução
Vitória x Grêmio: 07/09 (segunda-feira), 20h, Barradão, Salvador (BA), pela 26ª rodada do Brasileirão por Reprodução
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Vitória x Botafogo: 16/08 (domingo), 18h30, Barradão, Salvador (BA), pela 23ª rodada da Série A por Reprodução

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Bahia Vitória Brasileirão

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