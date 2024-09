FUTEBOL

CBF vai sortear mando de campo das semifinais da Copa do Brasil na sexta-feira

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (18), que fará o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil na sexta (20). O evento está marcado para as 14 horas na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo canal da confederação no YouTube.