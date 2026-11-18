FUTEBOL

CBF vai tirar pontos de clubes com salários atrasados no Brasileirão

Proposta prevê punições progressivas para equipes das Séries A e B, incluindo transfer ban e novos descontos na tabela

Wendel de Novais

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:19

CBF apresentou proposta para 2028 Crédito: CBF/ Divulgação

Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro que estiverem com salários atrasados terão de lidar com punições esportivas a partir de 2028. Uma proposta apresentada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê que equipes com pendências financeiras 20 dias antes do início da competição comecem o torneio com três pontos negativos na tabela.

A medida foi apresentada nesta terça-feira (17), durante uma reunião organizada pela entidade no Rio de Janeiro para discutir a formação de uma liga única. A intenção é evitar que clubes com dívidas trabalhistas tenham vantagem esportiva sobre equipes que mantêm os pagamentos em dia.

Ranking de clubes da CBF 1 de 21

O controle da situação financeira será feito mensalmente pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). Caso as pendências permaneçam, os clubes poderão sofrer sanções progressivas, que incluem restrições para contratar jogadores e novas perdas de pontos.

O modelo prevê que, após 30 dias adicionais de atraso, a equipe receba um transfer ban. Se a dívida persistir por mais 60 dias, a proibição de registrar jogadores será mantida durante uma janela inteira de transferências. Ao completar 90 dias de inadimplência, o clube poderá perder mais três pontos.

A aplicação da perda de pontos na mesma edição do Brasileirão dependerá do momento em que a irregularidade for identificada. Se a constatação ocorrer até a 19ª rodada, a punição será aplicada naquele campeonato. Caso aconteça depois, o desconto ficará para a temporada seguinte, para evitar interferência na reta final da disputa.