OLIMPÍADA

CBJ convoca os primeiros judocas para a disputa dos Jogos de Paris-2024

O anúncio foi feito no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio. A relação confirmou nomes já confortáveis na classificação direta à Paris, além de concluir a disputa interna pela vaga em três categorias: 52kg, 57kg e 100kg.