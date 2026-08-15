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CBV adota regra do COI e exclui mulheres trans do vôlei feminino; Osasco apoia Tifanny Abreu

Jogadora trans atua no time desde 2021; na prática, a regra impede mulheres trans de competir

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:50

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco Crédito: Reprodução

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na última sexta-feira (14), que aderiu à política do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a elegibilidade de atletas para competições femininas nacionais de quadra e praia. Na prática, a regra impede mulheres trans de competir.

Segundo a regra do COI, as atletas devem apresentar teste genético negativo para o gene SRY (em inglês, Sex-determining Region Y), que atua como desencadeador do desenvolvimento masculino.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução
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Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco por Reprodução

"A CBV passa a seguir - a partir de hoje - os critérios e fundamentos da Política de Proteção da Categoria Feminina do COI - publicada em março deste ano - que limita a elegibilidade nessa categoria exclusivamente às atletas do sexo biológico feminino. Essa verificação é feita por testagem e triagem do gene SRY - tendo como ressalvas apenas condições excepcionais previstas na política da entidade", informou a entidade, em nota.

Uma das exceções para apresentar o resultado do teste é que as jogadas comprovem, por uma avaliação especializada, ter alguma condição rara que impeça efeitos da testosterona em seu desempenho.

Caso na Superliga

Nas redes sociais, usuários reagiram à mudança e muitos citaram a atleta trans Tifanny Abreu, jogadora do Osasco. O time divulgou uma nota oficial, após o comunicado da CBV, informando que o clube foi "surpreendido" com a nova política. Segundo o Osasco, essa política foi elaborada sem qualquer participação ou opinião prévia do clube.

"A decisão impacta diretamente a atleta Tifanny Abreu, que veste a camisa do clube desde 2021 e construiu uma trajetória marcante dentro e fora de quadra", dizem.

O Osasco destacou, ainda, que está avaliando a norma com seu departamento jurídico para definir seus próximos passos. "O clube reafirma seu integral apoio a Tifanny neste momento e reforça seu compromisso permanente com o respeito e a valorização de todas as pessoas que fazem parte da sua história".

Tags:

Vôlei

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