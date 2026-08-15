VÔLEI

CBV adota regra do COI e exclui mulheres trans do vôlei feminino; Osasco apoia Tifanny Abreu

Jogadora trans atua no time desde 2021; na prática, a regra impede mulheres trans de competir

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 10:50

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco Crédito: Reprodução

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na última sexta-feira (14), que aderiu à política do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a elegibilidade de atletas para competições femininas nacionais de quadra e praia. Na prática, a regra impede mulheres trans de competir.

Segundo a regra do COI, as atletas devem apresentar teste genético negativo para o gene SRY (em inglês, Sex-determining Region Y), que atua como desencadeador do desenvolvimento masculino.

Tifanny Abreu, atleta de vôlei do Osasco 1 de 12

"A CBV passa a seguir - a partir de hoje - os critérios e fundamentos da Política de Proteção da Categoria Feminina do COI - publicada em março deste ano - que limita a elegibilidade nessa categoria exclusivamente às atletas do sexo biológico feminino. Essa verificação é feita por testagem e triagem do gene SRY - tendo como ressalvas apenas condições excepcionais previstas na política da entidade", informou a entidade, em nota.

Uma das exceções para apresentar o resultado do teste é que as jogadas comprovem, por uma avaliação especializada, ter alguma condição rara que impeça efeitos da testosterona em seu desempenho.

Caso na Superliga

Nas redes sociais, usuários reagiram à mudança e muitos citaram a atleta trans Tifanny Abreu, jogadora do Osasco. O time divulgou uma nota oficial, após o comunicado da CBV, informando que o clube foi "surpreendido" com a nova política. Segundo o Osasco, essa política foi elaborada sem qualquer participação ou opinião prévia do clube.

"A decisão impacta diretamente a atleta Tifanny Abreu, que veste a camisa do clube desde 2021 e construiu uma trajetória marcante dentro e fora de quadra", dizem.