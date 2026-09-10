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Cebolinha revela chateação com o Flamengo e espera ter protagonismo no Santos

Atacante deixa o clube carioca após perder espaço, rebate declaração de José Boto e chega ao Peixe em busca de mais oportunidades em campo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:40

Everton Cebolinha é o novo reforço do Santos
Everton Cebolinha é o novo reforço do Santos Crédito: Divulgação/Santos

Após deixar o Flamengo, o atacante Everton Cebolinha foi apresentado oficialmente como novo reforço do Santos nesta quinta-feira (10). O jogador rescindiu o contrato com o clube carioca e assinou vínculo com o Peixe até o fim do ano, sem custos para a equipe paulista. O acordo, porém, prevê uma multa de R$ 2 milhões caso o atacante enfrente o ex-clube.

De casa nova, o camisa 7 do Santos não escondeu a chateação com a passagem pelo Flamengo. Durante a apresentação, Cebolinha rebateu uma declaração de José Boto, diretor de futebol do clube carioca, que afirmou que o jogador estava “se excluindo” ao optar por não renovar o contrato.

“Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão. Eu senti que era meu momento de buscar novos ares e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade. No ano passado, eu terminei bem. Acho que comecei bem e creio que merecia jogar, e isso acabou me chateando um pouco”, afirmou.

“Disse que gostaria de procurar novos ares, mas sempre respeitando o clube e dando meu máximo. Não creio que me excluí, creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade”, completou.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Cebolinha chegou ao Flamengo em julho de 2022 e deixou o clube após 193 partidas, 21 gols e 26 assistências. Durante o período no Rio de Janeiro, conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

No Santos, o atacante terá a missão de ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento e na disputa da Copa Sul-Americana. Além de Cebolinha, o Peixe conta com nomes como Neymar e Gabigol, enquanto Arthur e Rodnei também chegaram ao clube nesta janela de transferências.

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Atualmente, o Santos ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, sete a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, o Peixe tem pela frente o Atlético-MG nas quartas de final. O jogo de ida terminou com vitória santista por 2x0, na Vila Belmiro, e a partida de volta será na próxima quarta-feira (16), na Arena MRV.

Cebolinha, por sua vez, afirmou estar pronto para entrar em campo. O atacante revelou que recebeu uma proposta para atuar na Europa, mas optou pela transferência para o Santos ao entender que teria espaço para contribuir com a equipe.

“Estou preparado para jogar, joguei na quarta-feira (2) passada contra o Mirassol. Tinha desejo de atuar na Europa e situação encaminhada para ir para um clube russo. Decidi que não seria o melhor movimento. Aqui tem o Gabi e o Ney, mas vi que todo o elenco me daria a oportunidade de ajudar. Senti que precisava vir e o desejo do clube de contar comigo. Ficou fácil de decidir o melhor movimento”, destacou.

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Flamengo Santos Mercado de Tranferências

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