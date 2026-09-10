CASA NOVA

Cebolinha revela chateação com o Flamengo e espera ter protagonismo no Santos

Atacante deixa o clube carioca após perder espaço, rebate declaração de José Boto e chega ao Peixe em busca de mais oportunidades em campo

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:40

Everton Cebolinha é o novo reforço do Santos Crédito: Divulgação/Santos

Após deixar o Flamengo, o atacante Everton Cebolinha foi apresentado oficialmente como novo reforço do Santos nesta quinta-feira (10). O jogador rescindiu o contrato com o clube carioca e assinou vínculo com o Peixe até o fim do ano, sem custos para a equipe paulista. O acordo, porém, prevê uma multa de R$ 2 milhões caso o atacante enfrente o ex-clube.

De casa nova, o camisa 7 do Santos não escondeu a chateação com a passagem pelo Flamengo. Durante a apresentação, Cebolinha rebateu uma declaração de José Boto, diretor de futebol do clube carioca, que afirmou que o jogador estava “se excluindo” ao optar por não renovar o contrato.

“Vi, sim, a entrevista do Boto, mas não teve exclusão. Eu senti que era meu momento de buscar novos ares e vi que no Flamengo não teria essa oportunidade. No ano passado, eu terminei bem. Acho que comecei bem e creio que merecia jogar, e isso acabou me chateando um pouco”, afirmou.

“Disse que gostaria de procurar novos ares, mas sempre respeitando o clube e dando meu máximo. Não creio que me excluí, creio que precisava jogar e não teria oportunidade de buscar protagonismo, e aqui no Santos teria essa oportunidade”, completou.

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Cebolinha chegou ao Flamengo em julho de 2022 e deixou o clube após 193 partidas, 21 gols e 26 assistências. Durante o período no Rio de Janeiro, conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

No Santos, o atacante terá a missão de ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento e na disputa da Copa Sul-Americana. Além de Cebolinha, o Peixe conta com nomes como Neymar e Gabigol, enquanto Arthur e Rodnei também chegaram ao clube nesta janela de transferências.

Atualmente, o Santos ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, sete a mais que o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Na Sul-Americana, o Peixe tem pela frente o Atlético-MG nas quartas de final. O jogo de ida terminou com vitória santista por 2x0, na Vila Belmiro, e a partida de volta será na próxima quarta-feira (16), na Arena MRV.

Cebolinha, por sua vez, afirmou estar pronto para entrar em campo. O atacante revelou que recebeu uma proposta para atuar na Europa, mas optou pela transferência para o Santos ao entender que teria espaço para contribuir com a equipe.