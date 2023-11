Celtic é multado após torcedores exibirem bandeiras palestinas em jogo da Liga dos Campeões

Torcida fez protesto. Crédito: Celtic Fans for Palestine

A Uefa informou, nesta quarta-feira, que aplicou uma multa de 15.200 libras (R$ 96,6 mil) ao Celtic em razão das bandeiras palestinas exibidas por torcedores do clube escocês durante duelo como Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. O episódio ocorreu há um mês, no dia 25 de outubro, quando os dois times empataram por 2 a 2, em Glasgow, na Escócia, em jogo da terceira rodada do Grupo E.



Na avaliação da entidade europeia, as milhares de bandeiras levadas ao Celtic Park pelos escoceses foram "mensagens provocativas de natureza ofensiva". Antes da partida, a diretoria do Celtic já havia pedido aos torcedores que não levassem bandeiras do tipo, ciente das intenções do grupo de ultras Green Brigade, que já havia feito manifestações pró-Palestina em outras ocasiões.

Durante a partida com o Atlético de Madrid, os torcedores tremularam as bandeiras palestinas enquanto cantavam "You'll Never Walk Alone", canção conhecida mundialmente como marca registrada do Liverpool, mas que também é tradicional nas arquibancadas do Celtic Park. Além disso, foram estendidas grandes faixas exibindo as frases "Palestina Livre" e "Vitória para a Resistência". O jogo ocorreu pouco mais de duas semanas depois de o Hamas invadir Israel, em ataque que intensificou o antigo conflito entre as duas nações.