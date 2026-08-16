FUTEBOL

Ceni admite falhas defensivas do Bahia após empate com a Chapecoense: “Um pesadelo”

Tricolor chegou a liderar o placar três vezes, mas deixou a vitória escapar na Arena Condá

Wendel de Novais

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14:22

Rogério Ceni em coletiva de imprensa Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Rogério Ceni deixou a Arena Condá com um diagnóstico claro sobre o empate em 3 a 3 entre Bahia e Chapecoense, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o Tricolor apresentou evolução na construção ofensiva, mas comprometeu o resultado com falhas defensivas e, principalmente, falta de concentração ao longo da partida.

O Bahia chegou a ficar à frente do placar três vezes, mas não conseguiu sustentar nenhuma das vantagens. Para Ceni, o comportamento defensivo foi determinante para que o Esquadrão deixasse escapar uma vitória que considerava necessária diante da lanterna do campeonato.

“Eu acho que nós tivemos um bom jogo com a bola e realmente falhamos muito. As bolas alçadas na área hoje foram um pesadelo pra gente. [...] Eu acho que faltou um pouco de concentração, cometemos muitos erros defensivos. Crescemos como jogo jogado, mas no geral não foi suficiente para vencer, era um jogo que nosso time obrigação”, afirmou o treinador.

Bahia e Chapecoense empataram em 3 a 3 1 de 7

Ceni chamou atenção para a facilidade com que a Chapecoense conseguiu chegar aos gols. O segundo tento da equipe catarinense, por exemplo, saiu após uma bola disputada dentro da área, enquanto o terceiro começou em uma cobrança de lateral, lance em que o treinador apontou desatenção da defesa.

Para Ceni, o problema não está relacionado à falta de trabalho durante a semana. Ceni afirmou que a equipe tem treinado mais e tido menos períodos de descanso, mas ainda assim não conseguiu manter a concentração necessária durante os 90 minutos. O técnico também cobrou mais atenção em situações que considerou evitáveis.

“Não podemos ceder tantas oportunidades a um adversário que praticamente, dentro desse momento da competição, parece ter um caminho definido para o final. [...] É difícil, a gente tem que criar o dobro que o adversário para fazer três gols. E a gente cede com facilidade”, resumiu.

Apesar das críticas, Ceni enxergou evolução no desempenho ofensivo do Bahia. O treinador destacou a maior troca de passes e a capacidade de criar oportunidades, mas lamentou que a equipe não tenha conseguido transformar essa produção em uma vitória. Para ele, apesar do equilíbrio final, o Bahia teve oportunidades para abrir uma vantagem maior e encaminhar o resultado.