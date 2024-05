INVICTO HÁ QUATRO JOGOS

Ceni celebra fase do Bahia e diz que rodízio foi fundamental para ter elenco inteiro

Tricolor mira agora duelo contra o Botafogo, pelo Brasileirão

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 16:20

Rogério Ceni voltou a elogiar zaga formada por Gabriel Xavier e Kanu Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem perder há quatro jogos, o Bahia conseguiu emplacar a sequência que os tricolores esperavam entre o Brasileirão e a Copa do Brasil. Mais do que isso, nas últimas partidas o Esquadrão mostrou, poder de reação, bom desempenho e até lamentou por não ter construído placares elásticos, principalmente nos confrontos com Grêmio e Criciúma.

Para o técnico Rogério Ceni, a maturidade alcançada pelo time é fruto do trabalho desenvolvido desde o início do ano. O treinador afirmou que a equipe ainda não chegou ao ideal, mas destacou o rodízio realizado durante o primeiro trimestre como fundamental para a baixa ocorrência de lesões no elenco.

“Ainda é cedo. Futebol é uma expulsão, um cartão, uma lesão. Hoje a gente entende que valeu ter passado janeiro e fevereiro trocando oito jogadores por jogo. Estamos sem lesões musculares. A gente consulta todos os departamentos para ter certeza que pode escalar os jogadores”, avaliou o treinador.

Passada a sequência de jogos em Salvador, que inclui o clássico contra o Vitória, disputado no Barradão, o Bahia se prepara para atuar longe dos seus domínios. Neste domingo (5), o Esquadrão encara o Botafogo, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 5ª rodada da Série A. A partida será às 18h30.

“Agora temos quatro dias de treino para nos preparar bem. O Botafogo é o líder do Campeonato, joga muito bem, vai ser um jogo bem complicado lá”, completou Ceni.

Se vencer o Botafogo, o Bahia não só conquistará os primeiros três pontos fora de casa como também ultrapassará o adversário na tabela de classificação. Enquanto o Botafogo ocupa a liderança, com nove pontos, o clube baiano é o quinto, com sete.

Para a partida no Rio de Janeiro, o Bahia pode ter o retorno do zagueiro Victor Cuesta ao time titular. O argentino passou por cirurgia no nariz e foi preservado nos jogos contra Grêmio e Criciúma. Na ocasião, Kanu formou a dupla de zaga com Gabriel Xavier. Os dois receberam elogios de Ceni.