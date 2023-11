Ceni celebra sucesso na escalação: 'fizemos a escolha certa'

Rogério Ceni vibra com escalação do Bahia contra o Corinthians. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Quando o Bahia divulgou a escalação para o jogo contra o Corinthians, muitos torcedores podem ter sido pegos de surpresa pela ausência de um centroavante. Sem Everaldo, suspenso, o técnico Rogério Ceni optou por um esquema mais leve, com mais meias e apenas Biel de atacante. E deu certo: um triunfo avassalador por 5 a 1, na casa do adversário, nesta sexta-feira (24). O comandante tricolor vibrou pelo sucesso na formação.



"Nós tivemos oito treinamentos. Definimos a maneira de jogar com exatidão somente nessa última semana. Não tinha ainda a certeza de como jogar, analisamos bastante e resolvemos hoje arriscar sem um nove fixo, jogar com Cauly mais flutuando por esse setor, e Biel com Thaciano fazendo os ataques aos lados e eu acho que fomos felizes na escolha", disse Ceni. Vale lembrar que o Bahia não jogava desde o dia 12 de novembro, por conta da pausa para a Data Fifa, o que gerou um tempo maior de treinamento.

O treinador tricolor entende que o momento é de celebrar o grande resultado conquistado. "Eu acho que não existe a possibilidade de tirar a concentração de ninguém (a goleada), mas eu acho que a gente tem que valorizar muito os resultados expressivos. Não é normal, não é usual acontecer do Corinthians perder de uma maneira como foi hoje", afirmou.

Apesar da comemoração com o resultado positivo, Ceni ressaltou a importância que o jogo tinha para o destino do Bahia no campeonato. Uma derrota poderia significar uma distância de até seis pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.