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Ceni destaca força mental do Bahia após virada sobre o Bragantino: 'Temos melhorado nesse sentido'

Bahia saiu atrás do Bragantino, reagiu no segundo tempo e conquistou um triunfo importante fora de casa, mantendo a sequência invicta no Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:57

Rogério Ceni em entrevista coletiva após o Ba-Vi
Rogério Ceni em entrevista coletiva  Crédito: Latícia Martins/ECB

Após passar por um momento de instabilidade, com cinco empates consecutivos recentemente, o Bahia voltou a demonstrar força mental para reagir em uma situação adversa. O Esquadrão saiu atrás do placar contra o Bragantino, mas buscou a virada e venceu por 3x2 na tarde deste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Luciano Juba, Alejo Véliz e Erick, o triunfo garantiu ao Bahia a terceira vitória consecutiva, colocou a equipe momentaneamente no G-4 e ampliou para dez jogos a sequência invicta na Série A. O período é o maior do clube sem perder na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez questão de destacar justamente essa capacidade de reação da equipe.

"Mais uma vez destacar o mental da equipe para buscar o resultado em mais uma virada. Temos uma melhora nesse sentido, ainda mais em jogos fora de casa. Eu acho que temos que ser mais simétricos ao longo do jogo, jogar do mesmo jeito independente do placar", afirmou o treinador em coletiva.

Veja como foi RB BRagantino 2x3 Bahia

RB Bragantino x Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB
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RB Bragantino x Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB

Ao analisar a partida, Ceni reconheceu que o Bahia teve dificuldades para neutralizar as principais armas do Bragantino, principalmente a velocidade nas transições. Por outro lado, o treinador valorizou a eficiência ofensiva da equipe, algo que faltou ao Tricolor em outros momentos da temporada.

Esses ingredientes resultaram em um jogo movimentado, cheio de chances para os dois lados. O Bragantino finalizou 24 vezes, sendo nove delas defendidas por Ronaldo. O Bahia, por sua vez, teve 11 finalizações, com duas defendidas por Thiago Volpi.

“Nós não conseguimos neutralizar a velocidade deles. Poderiam ter feito um segundo gol antes da gente empatar. Na segunda etapa diminuímos as transições. Se o time adversário tem velocidade, vamos sofrer bastante nisso. Foi um jogo bom de assistir, bem jogado e com chances dos dois lados. Poderíamos encaminhar o triunfo no primeiro tempo, mas perdemos algumas chances, assim como eles. Volpi fez um grande jogo, e Ronaldo uma partida incrível”, analisou o comandante tricolor.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro por Letícia Mertins/ECB
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Ceni se aproxima de marca histórica no Bahia

A partida também teve um significado especial para Rogério Ceni. Com o resultado, o treinador chegou à marca de 50 vitórias com o Bahia no Campeonato Brasileiro, em 117 jogos. Agora, ele está a apenas cinco triunfos de igualar Evaristo de Macedo, que comandou o Bahia em 55 vitórias na Série A.

Apesar do feito individual, Ceni destacou principalmente a relação com a torcida. Depois de um período de desconfiança durante a sequência de cinco empates, os torcedores voltaram a apoiar a equipe e marcaram presença em peso em Bragança Paulista.

A vitória também encerrou uma semana especialmente positiva para o Bahia. Além da sequência de resultados do time masculino, as Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras e garantiram uma classificação histórica para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.

“Não sabia do número, mas é muito bom. Sobre a torcida, é sempre bom ver eles enchendo o setor, cantando até quando a gente perdia. É uma semana muito positiva, temos que destacar o Bahia chegando na semifinal do Brasileiro Feminino. Uma agenda muito positiva no futebol para o Bahia. O que carrega tudo isso também é ter o profissional sempre crescendo”, destacou Ceni.

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Bahia volta a campo contra algoz da temporada

Ceni já pensa no próximo compromisso do Bahia. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (14), contra o Remo, na Arena Fonte Nova, em busca de manter o bom momento no Campeonato Brasileiro.

O duelo também terá um ingrediente especial. O time paraense venceu os três confrontos disputados contra o Bahia nesta temporada e ainda eliminou o Tricolor da Copa do Brasil.

“Muito feliz com a torcida, agradecer o carinho de todos. Espero que na próxima segunda eles possam estar com a gente. O Remo é uma equipe que nos ofereceu bastante dificuldades neste ano. Precisamos manter nosso embalo, mas o Remo briga em uma situação delicada no campeonato. Esperamos a ajuda do torcedor”, projetou Ceni.

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Bahia Rogério Ceni

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