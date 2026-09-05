CABEÇA NO LUGAR

Ceni destaca força mental do Bahia após virada sobre o Bragantino: 'Temos melhorado nesse sentido'

Bahia saiu atrás do Bragantino, reagiu no segundo tempo e conquistou um triunfo importante fora de casa, mantendo a sequência invicta no Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 20:57

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Latícia Martins/ECB

Após passar por um momento de instabilidade, com cinco empates consecutivos recentemente, o Bahia voltou a demonstrar força mental para reagir em uma situação adversa. O Esquadrão saiu atrás do placar contra o Bragantino, mas buscou a virada e venceu por 3x2 na tarde deste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Luciano Juba, Alejo Véliz e Erick, o triunfo garantiu ao Bahia a terceira vitória consecutiva, colocou a equipe momentaneamente no G-4 e ampliou para dez jogos a sequência invicta na Série A. O período é o maior do clube sem perder na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Rogério Ceni fez questão de destacar justamente essa capacidade de reação da equipe.

"Mais uma vez destacar o mental da equipe para buscar o resultado em mais uma virada. Temos uma melhora nesse sentido, ainda mais em jogos fora de casa. Eu acho que temos que ser mais simétricos ao longo do jogo, jogar do mesmo jeito independente do placar", afirmou o treinador em coletiva.

Veja como foi RB BRagantino 2x3 Bahia 1 de 14

Ao analisar a partida, Ceni reconheceu que o Bahia teve dificuldades para neutralizar as principais armas do Bragantino, principalmente a velocidade nas transições. Por outro lado, o treinador valorizou a eficiência ofensiva da equipe, algo que faltou ao Tricolor em outros momentos da temporada.

Esses ingredientes resultaram em um jogo movimentado, cheio de chances para os dois lados. O Bragantino finalizou 24 vezes, sendo nove delas defendidas por Ronaldo. O Bahia, por sua vez, teve 11 finalizações, com duas defendidas por Thiago Volpi.

“Nós não conseguimos neutralizar a velocidade deles. Poderiam ter feito um segundo gol antes da gente empatar. Na segunda etapa diminuímos as transições. Se o time adversário tem velocidade, vamos sofrer bastante nisso. Foi um jogo bom de assistir, bem jogado e com chances dos dois lados. Poderíamos encaminhar o triunfo no primeiro tempo, mas perdemos algumas chances, assim como eles. Volpi fez um grande jogo, e Ronaldo uma partida incrível”, analisou o comandante tricolor.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 26

Ceni se aproxima de marca histórica no Bahia

A partida também teve um significado especial para Rogério Ceni. Com o resultado, o treinador chegou à marca de 50 vitórias com o Bahia no Campeonato Brasileiro, em 117 jogos. Agora, ele está a apenas cinco triunfos de igualar Evaristo de Macedo, que comandou o Bahia em 55 vitórias na Série A.

Apesar do feito individual, Ceni destacou principalmente a relação com a torcida. Depois de um período de desconfiança durante a sequência de cinco empates, os torcedores voltaram a apoiar a equipe e marcaram presença em peso em Bragança Paulista.

A vitória também encerrou uma semana especialmente positiva para o Bahia. Além da sequência de resultados do time masculino, as Mulheres de Aço eliminaram o Palmeiras e garantiram uma classificação histórica para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.

“Não sabia do número, mas é muito bom. Sobre a torcida, é sempre bom ver eles enchendo o setor, cantando até quando a gente perdia. É uma semana muito positiva, temos que destacar o Bahia chegando na semifinal do Brasileiro Feminino. Uma agenda muito positiva no futebol para o Bahia. O que carrega tudo isso também é ter o profissional sempre crescendo”, destacou Ceni.

Bahia volta a campo contra algoz da temporada

Ceni já pensa no próximo compromisso do Bahia. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira (14), contra o Remo, na Arena Fonte Nova, em busca de manter o bom momento no Campeonato Brasileiro.

O duelo também terá um ingrediente especial. O time paraense venceu os três confrontos disputados contra o Bahia nesta temporada e ainda eliminou o Tricolor da Copa do Brasil.