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Ceni diz que Willian José foi barrado de partida para 'reflexão' sobre ofensa ao Nordeste

Atacante republicou vídeo atacando nordestinos após reeleição de Lula, em ato classificado como "sério" pelo diretor Cadu Santoro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:27

Willian José
Willian José Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O compartilhamento de um vídeo com ofensas ao Nordeste levou o Bahia a deixar Willian José fora da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão. Ao comentar a decisão, Rogério Ceni cobrou explicações do atacante e afirmou que a ausência serviria como um período de reflexão.

Na chegada ao estádio, em entrevista ao Sportv, o treinador contou que havia sido comunicado pela direção na véspera. Ceni reconheceu a gravidade do conteúdo, relacionado ao resultado da eleição presidencial, mas disse acreditar que a publicação não traduz o pensamento do jogador.

“Logicamente que é sempre triste, pesado, não há como negar a seriedade do assunto. Então o Willian está fora do jogo de hoje”, declarou.

Veja como foi o triunfo do Bahia sobre o São Paulo

Bahia 3x2 São Paulo - 33ª rodada da Série A por Letícia Martins/ECB
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Bahia 3x2 São Paulo - 33ª rodada da Série A por Letícia Martins/ECB

O técnico também defendeu que o atacante se manifeste rapidamente e procure corrigir a situação. “Acho que ele tem que, o mais breve possível, tentar explicar”, afirmou. “Por isso hoje nós preferimos deixá-lo fora dessa partida. Acho que é um tempo para reflexão e tentar de alguma maneira corrigir porque de fato é um assunto sério”, acrescentou Ceni.

Cadu Santoro diz que Willian José cometeu “erro grave”

O diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, também se pronunciou sobre o episódio e afirmou que a retirada de Willian José da partida foi uma decisão institucional. Segundo o dirigente, o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa o pensamento dele, de Ceni ou do clube.

“O atleta cometeu um erro grave. Não é o que o Rogério pensa, não é o que o Bahia pensa, não é o que eu penso”, declarou.

Santoro também disse que o afastamento do jogo deveria servir para reflexão. “Visto o que aconteceu a gente tomou decisão institucional de tirar o atleta do jogo de hoje. É um momento para o atleta refletir sobre o erro grave que cometeu.”

O dirigente não deu novas informações sobre o futuro do jogador, que tem contrato até o fim da temporada. Sem o atacante, o Bahia venceu o São Paulo por 3 a 2, na Fonte Nova.

O que aconteceu

Alagoano, Willian José compartilhou nas redes sociais, no domingo (25), um vídeo de um influenciador com ataques aos nordestinos relacionados ao resultado da eleição presidencial - a região chegou a ser chamada de "câncer do Brasil". O conteúdo foi repostado horas depois da reeleição de Lula, que venceu nos nove estados do Nordeste no segundo turno e somou 24,45 milhões de votos, equivalentes a 69,37% dos válidos na região. Após a repercussão, o atacante apagou a publicação e divulgou uma mensagem para explicar sua intenção.

“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles. Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida.”

O Bahia também divulgou um posicionamento público para afirmar que o conteúdo compartilhado pelo atleta não representa os valores da instituição. Na nota, o clube classificou o respeito à diversidade e à identidade nordestina como um princípio “inegociável”.

Com contrato até o fim do ano, Willian José vinha perdendo espaço na equipe de Ceni. O atacante passou à reserva nesta temporada, com Alejo Véliz ocupando a posição de titular.

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