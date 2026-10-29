Ceni diz que Willian José foi barrado de partida para 'reflexão' sobre ofensa ao Nordeste

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Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:27
O compartilhamento de um vídeo com ofensas ao Nordeste levou o Bahia a deixar Willian José fora da partida contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), pelo Brasileirão. Ao comentar a decisão, Rogério Ceni cobrou explicações do atacante e afirmou que a ausência serviria como um período de reflexão.
Na chegada ao estádio, em entrevista ao Sportv, o treinador contou que havia sido comunicado pela direção na véspera. Ceni reconheceu a gravidade do conteúdo, relacionado ao resultado da eleição presidencial, mas disse acreditar que a publicação não traduz o pensamento do jogador.
“Logicamente que é sempre triste, pesado, não há como negar a seriedade do assunto. Então o Willian está fora do jogo de hoje”, declarou.
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O técnico também defendeu que o atacante se manifeste rapidamente e procure corrigir a situação. “Acho que ele tem que, o mais breve possível, tentar explicar”, afirmou. “Por isso hoje nós preferimos deixá-lo fora dessa partida. Acho que é um tempo para reflexão e tentar de alguma maneira corrigir porque de fato é um assunto sério”, acrescentou Ceni.
Cadu Santoro diz que Willian José cometeu “erro grave”
O diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, também se pronunciou sobre o episódio e afirmou que a retirada de Willian José da partida foi uma decisão institucional. Segundo o dirigente, o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa o pensamento dele, de Ceni ou do clube.
“O atleta cometeu um erro grave. Não é o que o Rogério pensa, não é o que o Bahia pensa, não é o que eu penso”, declarou.
Santoro também disse que o afastamento do jogo deveria servir para reflexão. “Visto o que aconteceu a gente tomou decisão institucional de tirar o atleta do jogo de hoje. É um momento para o atleta refletir sobre o erro grave que cometeu.”
O dirigente não deu novas informações sobre o futuro do jogador, que tem contrato até o fim da temporada. Sem o atacante, o Bahia venceu o São Paulo por 3 a 2, na Fonte Nova.
O que aconteceu
Alagoano, Willian José compartilhou nas redes sociais, no domingo (25), um vídeo de um influenciador com ataques aos nordestinos relacionados ao resultado da eleição presidencial - a região chegou a ser chamada de "câncer do Brasil". O conteúdo foi repostado horas depois da reeleição de Lula, que venceu nos nove estados do Nordeste no segundo turno e somou 24,45 milhões de votos, equivalentes a 69,37% dos válidos na região. Após a repercussão, o atacante apagou a publicação e divulgou uma mensagem para explicar sua intenção.
“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina! Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles. Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida.”
O Bahia também divulgou um posicionamento público para afirmar que o conteúdo compartilhado pelo atleta não representa os valores da instituição. Na nota, o clube classificou o respeito à diversidade e à identidade nordestina como um princípio “inegociável”.
Com contrato até o fim do ano, Willian José vinha perdendo espaço na equipe de Ceni. O atacante passou à reserva nesta temporada, com Alejo Véliz ocupando a posição de titular.