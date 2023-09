Ceni explica escolha por Everaldo: 'Melhor camisa 9 à disposição'

Rogério Ceni durante o jogo do Bahia contra o Santos. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia inaugurou o placar diante do Santos e chegou a abrir a sete pontos de distância da zona de rebaixamento. Mas sofreu a virada para o Peixe já nos acréscimos e saiu da Arena Fonte Nova derrotado por 2x1, na noite desta segunda-feira (18). Um resultado que fez o Z4 se reaproximar. Agora, a vantagem tricolor para o alvinegro - o 17º colocado - é de apenas um ponto.

O jogo começou com o visitante empilhando chances. Aos poucos, o Bahia equilibrou e passou a ter a bola mais no ataque. O anfitrião voltou melhor para o segundo tempo e chegou ao gol com Camilo Cándido. Mas viu Marcos Leonardo empatar e Julio Furch decretar a virada, aos 48 minutos. Após a partida, o técnico Rogério Ceni lamentou o resultado e apontou falhas defensivas da equipe.

"Acho que um começo muito ruim da nossa parte. Começamos o jogo onde éramos para ter o domínio na partida - e foi o Santos que teve as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos de jogo. Depois, se assentou, começou a ficar um jogo bem mais parelho, tivemos nossas oportunidades. Já no segundo tempo, desde o começo, o Bahia melhor, controlando o jogo. Conseguiu fazer seu gol e continuava bem. Aí vieram duas bolas paradas. Nós temos que estar um pouco mais concentrados para não sofrer gols desse tipo", disse Ceni, em entrevista coletiva.

"Jogo regular, não foi um grande jogo que fizemos, apesar do esforço. Mas, principalmente essa bola parada defensiva, temos que treinar mais. O começo de jogo que, para mim, foi muito abaixo. Depois, o time conseguiu desenvolver bem o que queria, criar boas oportunidades, controlar bem o jogo. Mas, infelizmente, a gente sai daqui derrotado. Era uma grande oportunidade de somar seis pontos e sair de uma situação complicada. A gente retorna para essa situação complicada, e vai ter que trabalhar para enfrentar um adversário difícil, o Flamengo, na próxima rodada", seguiu.

O treinador também justificou a escolha por Everaldo, um dos jogadores mais criticados pela torcida tricolor. Em 21 jogos no Campeonato Brasileiro, o camisa 9 marcou apenas três gols, e não balança as redes desde o triunfo por 3x1 sobre o América-MG, no dia 6 de agosto. Ainda assim, é visto por Ceni como o melhor centroavante à disposição.

"Minha intenção é que vejo ele como o melhor jogador à disposição do ataque nessa função, de camisa 9. Tentou, batalhou. No momento em que achei que ele cansou, entrou o Vini [Mingotti] no lugar dele, para tentar fazer a proximidade na área, finalizações. Dentro do elenco que foi montado aqui, acho ele um jogador interessante, um jogador importante, por isso foi escolhido para jogar em Curitiba. Apesar de não ter feito gol, participou de muita proteção de bola, ajudou de todas as maneiras possíveis. Temos que dar força para os jogadores que temos. O elenco que foi montado está aqui e precisamos de apoio de todos para eles. São esses jogadores que vão ter a obrigação e a oportunidade de tirar o Bahia dessa situação incômoda até o fim do campeonato", afirmou.

Ceni ainda comentou sobre a chance de usar Rafael Ratão como um camisa 9, uma possibilidade levantada por ele mesmo em sua chegada ao Bahia. O técnico admitiu que testou a ideia em um treino, mas disse que optou por manter Everaldo no time titular graças à ausência de Rezende. O volante estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"Um dos treinos que fiz, utilizei ele [Ratão] como 9. Experimentei ele dessa forma, acho que nesse treino o Biel trabalhou pelo lado esquerdo. O nosso time, quando não joga Rezende, é de estatura baixa. Um time que, se tirar Everaldo - que é um jogador que tanto ataca muito bem a bola quanto na parte defensiva, dos escanteios, defende muito bem -, acaba perdendo em bolas paradas. Hoje, com eles em campo, quando Everaldo sai, eu faço as trocas, é quando o gol acontece. É preciso ter um equilíbrio de altura e força. Biel é muito talentoso, leve, mas, na hora do corpo a corpo, Ratão sustenta melhor. Não podemos fazer um time com biotipo muito leve e que seja atropelado fisicamente no jogo", explicou Ceni.

"É uma possibilidade? É. Mas ainda acho que Everaldo pode nos ajudar. São mais 14 jogos que temos pela frente. Ou nós apoiamos esses caras ou vamos perder jogadores que podem nos ajudar a sair dessa situação. É esse grupo que está montado até o fim. Entendo as críticas, faz parte. Mas são eles que vão ocupar essa posição, que vão tentar tirar o Bahia dessa situação incômoda. Eu farei o melhor por eles", completou.

O Bahia agora terá uma longa folga no calendário para treinar. O Esquadrão só volta a jogar no dia 30, quando visita o Flamengo no Maracanã, às 16h, pela 25ª rodada da Série A.

Confira outros trechos da entrevista de Rogério Ceni:

Juba pela direita

Nós temos o Ratão, que joga pela esquerda. Temos o Biel, que costuma a jogar pela esquerda. Se eu tenho Juba, que joga pela esquerda, são três atletas, não consigo botar ele para jogar. Todo mundo vai dizer: 'olha, contrataram o jogador e ele não dá oportunidade'. Conversei com ele, trabalhei dois dias com ele pelo lado direito, sei que não é muito. Mas é um jogador que nos faz ganhar muito na bola parada quando entra, e é um jogador que joga em um estilo parecido com Ademir. Claro que não tem a velocidade de Ademir, mas é um cara que recebe, traz para dentro e consegue fazer essas tabelas. Mas também precisa de adaptação, precisa de tempo.

Erros

Acho que erramos muitos passes hoje. Não conseguimos ter uma aproximação, como foi no jogo contra o Coritiba, de fazer essa bola rodar com mais qualidade. E o gramado daqui estava muito bom hoje, não podemos nem reclamar disso. Mas acabamos não tendo aproximação, e quando você não se aproxima, os passes ficam muito longos para serem feitos. E a chance de errar e ceder contra-ataque ao adversário passa a ser maior. Acho que isso podemos tentar melhorar, realmente.

Bolas paradas

Com relação a bolas paradas, trabalhamos muito bola em movimento da linha defensiva, para ver cobertura dessas linhas. Nós trabalhamos mais a bola ofensiva do que defensiva nesses dois treinos que fizemos. Vamos ter que dar atenção. Principalmente, às bolas frontais. O cara de pé direito, é claro que vai colocar cruzada. Faltou talvez até um pouquinho de comunicação para que a gente ajeitasse isso, dentro do jogo mesmo. O melhor cabeceador está lá, temos que puxar esse jogador, o zagueiro até, para defender. Não nos posicionamos bem nas bolas paradas, não conseguimos cortar, mas temos sempre que tirar coisas sempre positivas para não afundar. Precisamos nos manter serenos, trabalhando. Próximo jogo é difícil. Esse jogo, para mim, é muito difícil aceitar a derrota. Principalmente um time que está à frente faltando 15 minutos para acabar o jogo. Temos que aprender a valorizar esse triunfo momentâneo para que a gente sustente essa vantagem até o fim. Acho que esse é o principal.

Bolas paradas ofensivas

Treinamos algumas bolas paradas ofensivas, Thaciano desvia no primeiro pau, Ratão tinha acabado de sair, Biel tinha acabado de entrar. Foi treinado ontem com o Ratão, Biel entrou para ocupar essa função, talvez não teve acompanhado tanto o treino, foi pedido, mas não teve atenção suficiente para estar no segundo pau para fazer o gol. Sobre simplificar, é não querer começar com o goleiro o jogo por dentro, correndo o risco de perder a bola e sofrer o gol. Se for necessário, tira a bola longa e, a partir da segunda, a gente tenta construir o jogo. Mas não fomos felizes na qualidade do passe hoje.

Preparação contra o Flamengo

Temos pela frente um adversário difícil, que é o Flamengo. Independente da situação que esteja, no Rio de Janeiro, é um adversário difícil de se enfrentar. Mas vamos ter tempo ao menos de se preparar melhor, tentar evoluir nesse sentido. E principalmente nas bolas paradas. De uma maneira ou outra, vamos ter que evoluir, não podemos, vencendo o jogo, ceder dois gols ao adversário. E dois gols de uma forma parecida, uma bola para lá, volta para dentro da área. Ou seja, precisamos trabalhar bastante isso, também é minha responsabilidade. Trabalhar e fazer com que a equipe evolua nesse sentido. São várias coisas que temos que fazer, mas nós temos ao menos 8, 9 treinamentos antes de chegar a esse jogo contra o Flamengo e, depois, contra o Goiás. Uma pena conseguir uma vitória tão importante fora de casa e não poder dar essa sequência de vitórias para que o Bahia respire mais aliviado.

Ajustes

Nós temos duas alternativas praticamente aqui para jogar. Ou são com pontas muito velozes, de transição, ou tentar fazer um time que possua um pouco mais a bola, cadencie um pouco mais o jogo e não ofereça tantas oportunidades ao adversário. Para que isso aconteça, nós precisamos melhorar a qualidade de passe, entrega de bola, movimentação, estar mais próximos uns dos outros. É o que eu pretendo tentar desenvolver. Com relação a atletas, a gente vai experimentando todos os dias jogadores. Alguns ficam fora por causa de cartão, podem retornar. Outros, que estão lesionados, a gente espera. Hoje, Cittadini estava com dor no tornozelo, não pôde estar com a gente no jogo. Rezende não pôde estar pelo terceiro cartão amarelo, Cauly, por lesão. Mas temos que encontrar soluções. Toda essa gordurinha que ganhamos em Curitiba deixamos para trás hoje.

Vitor Hugo e Acevedo

Tanto Vitor Hugo quanto Raul são canhotos. Prefiro sempre um canhoto jogando pelo lado esquerdo. Na hora de construir é melhor, ele estava sempre com o corpo melhor posicionado. Um jogo, jogou o Raul. O outro, Vitor Hugo. E eu prefiro sempre usar um canhoto que improvisar um destro. Acho que os dois têm capacidade de jogar, vamos escolher sempre aquele que estiver melhor nos treinamentos e cumprir melhor a função. Do lado direito, temos Kanu, que vem jogando, Gabriel, Marcos Victor, Duarte, que está voltando. No meio, a principal diferença é a bola aérea. Em Curitiba, pegamos um time alto, mas Rezende tem uma bola aérea que ajuda muito, estabiliza um pouco mais a defesa nesse tipo de jogada. O Acevedo é um ótimo jogador também, de toque de bola, cobriu muito espaço hoje, Yago está sempre subindo demais, ele ficou no meio sozinho cobrindo espaços. Tem mais dinâmica até que Rezende. Mas a bola aérea, um volante alto, acima de 1,80m, que joga à frente da zaga, te ajuda muito nesse tipo de jogo, para não tomar esse tipo de gol como foi hoje.

Vantagem com Flamengo na final da Copa do Brasil?

Acho que não porque há uma distância grande do jogo, acontece dia 24, o nosso é dia 30. Seis dias de diferença, seja para um título ou derrota. Há tempo de se recuperar, treinar, descansar e jogar. Preferia ter um jogo em seis dias do que em onze dias, para ser sincero. Principalmente após derrota, deixa imagem negativa. É sempre bom um curto espaço de tempo, que seja suficiente para treinar o time, recuperar os jogadores e voltar a jogar. Esse espaço de tempo seria melhor de trabalhar com um triunfo. Viver 12 dias com uma derrota é sempre muito ruim. Fica uma imagem ruim com o torcedor, a gente fica abatido. Mas, a partir de depois de amanhã, temos nos preparar e ver como o Flamengo pode jogar, para a gente consiga se apresentar melhor e somar pontos. Por não ter vindo esse triunfo, a gente volta a ficar num bloco desagradável de estar.

Torcida