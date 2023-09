Em preparação para o confronto com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia realizou mais um treino na manhã desta sexta-feira (22). O técnico Rogério Ceni aproveitou o dia para exibir um vídeo com os erros cometidos pela equipe na derrota para o Santos.



Depois do bate-papo, os jogadores foram para o campo e participaram de uma atividade técnica em campo reduzido.



Em outro momento, Ceni e os auxiliares realizaram um treino mais longo, com foco na parte tática. O treinador montou três times de oito atletas de linha e goleiros.