Ceni ganha opções para montar time do Bahia; veja quem volta

Depois de dois jogos no comando do Bahia, Rogério Ceni ganhou um período de 11 dias sem jogos. O tempo será importante para o treinador ajustar o time à sua maneira, mas também para recuperar atletas.



Para o confronto com o Flamengo, no próximo dia 30, no Maracanã, o treinador terá pelo menos três novas peças à disposição. Além do volante Rezende, que volta após cumprir suspensão, o zagueiro David Duarte está recuperado de lesão e vem treinando normalmente.