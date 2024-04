PRIMEIRA DERROTA

Ceni lamenta gols e diz que faltou maturidade do Bahia para segurar vantagem contra o Inter

Tricolor abriu placar, mas levou virada no Beira Rio

Da Redação

Publicado em 14 de abril de 2024 às 06:00

Rogério Ceni lamentou derrota em estreia na Série A Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro não saiu como os tricolores esperavam. O Esquadrão até saiu na frente do Internacional, no Beira Rio, mas levou a virada e perdeu a primeira na Série A. Diante do Colorado, o time baiano seguiu um roteiro repetido na temporada: não conseguiu se impor e não sustentou o resultado após ter a vantagem.

Depois da partida, o técnico Rogério Ceni analisou a atuação da equipe. Para ele, o Bahia precisa ter mais maturidade dentro dos jogos.

“Estava um jogo truncado, difícil, poucas oportunidades de gol. A gente sofreu o gol no minuto 70, por aí. A gente poderia ter tentado segurar minimamente, deixar o time nervoso. Tomar um gol de lateral, da maneira como foi, é complicado. E aí o torcedor começa a cantar, o adversário cresce. Dois gols de bola parada, lateral e bola no segundo pau, sabíamos que seria um escanteio no segundo pau”, iniciou ele.

"O que fica é que temos que ter mais maturidade com vantagem fora de casa, colocar o adversário em situação mais difícil por mais tempo. Falta de atenção nossa. Mas [gol de] lateral foge um pouco do padrão da gente", completou.

Rogério também foi questionado sobre as mudanças no time. O treinador apostou em uma escalação diferente, com Rezende no lugar de Cauly e Oscar Estupiñan no ataque. No segundo tempo, Ceni promoveu o retorno do camisa 8 no lugar do centroavante e apostou na velocidade de Biel, que marcou o gol. A saída de Caio Alexandre, no entanto, deixou o time vulnerável defensivamente.

“Colocamos o Oscar para ter peso a mais na área, com Juba por um lado e Arias por outro, tentando alternar as chegadas ao fundo. Cauly estava cansado, não aguentaria jogar o jogo todo. Preferi botar uma referência no ataque. Tentar criar com o Rezende dando consistência defensiva, com Caio, Jean e Everton. Achei que era suficiente para ter posse de bola. Com Thaciano e Oscar para atacar a área. Infelizmente não conseguimos produzir tão bem. Achava que 45 minutos para Cauly ele conseguiria jogar esse jogo e contra o Fluminense [terça que vem]. Nossa característica é trocar passes. Tentamos fazer com o Cauly ter mais a bola. Depois, a entrada do Biel, mais velocidade, trazer Jean Lucas para a sua posição. Puxada de contra-ataque, saiu a situação de gol com o Biel”, explicou.