CAMPEONATO BRASILEIRO

Ceni relaciona 25 jogadores para confronto do Bahia contra o Vasco; veja a lista

O tricolor praticamente não tem desfalques para a partida. As únicas ausências são o volante Acevedo, que se recupera de cirurgia no joelho e ainda não entrou em campo em 2024, e o lateral direito Arias, que está com a seleção da Colômbia na disputa da Copa do América, nos Estados Unidos.