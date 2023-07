Cercado por drones, Messi faz primeiro treino no Inter Miami

Lionel Messi faz primeiro treino no Inter Miami. Crédito: Inter Miami/Divulgação

Lionel Messi realizou nesta terça-feira (18), em Fort Lauderdale, na Flórida, seu primeiro treino como jogador do Inter Miami. A atividade foi tratada como um grande evento, não à toa foi acompanhada por cerca de 200 jornalistas. Além disso, um helicóptero de uma rede de TV e vários drones sobrevoaram o CT do clube americano.



O astro argentino de 36 anos deu voltas no gramado e conversou bastante com o atacante venezuelano Josef Martínez. O volante espanhol Sergio Busquets, com quem Messi jogou no Barcelona e que foi anunciado pelo Inter no domingo (16), também esteve em campo para os primeiros trabalhos com o novo clube.

Os dois foram recepcionados pelos companheiros com o tradicional 'corredor polonês', passando entre duas fileiras de jogadores e levando tapas nas costas.

Así lo reciben a nuestro 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/Vc6Z0LThdr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Messi e Busquets foram apresentados como reforços na noite de domingo, no Lockhart Stadium. O espanhol entrou primeiro no palco, ao lado dos irmãos José e Jorge Mais e do ex-jogador David Beckham, proprietários do Inter Miami.

Em seguida, Busquets saiu de cena para a entrada de Messi, que foi ovacionado e disse algumas poucas palavras. O início do evento sofreu um atraso de cerca de três horas, pois Fort Lauderdale foi atingida por uma forte chuva.