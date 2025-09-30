LIGA DOS CAMPEÕES

Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 2ª rodada da fase de liga

Jogos serão disputa nesta terça-feira (30) e quarta-feira (1º)

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:00

Troféu da Liga dos Campeões: fase de grupos começa nesta terça-feira (19) Crédito: Uefa/Divulgação

A emoções da Champions League seguem nesta semana com a disputa da segunda rodada da Fase de Liga, novo formato adotado a partir da temporada passada. Diferente da primeira rodada, os jogos serão distribuídos em apenas dois dias, assim como era na Fase de Grupos tradicional, com oito partidas em cada dia. No Brasil, os direitos de transmissão pertencem ao grupo Warner Bros. Discovery, que exibe os jogos na HBO Max, TNT e Space, além do sublicenciamento ao SBT na TV aberta.

Principais jogos da rodada

Na terça-feira (30/09), o jogo de maior destaque será Chelsea x Benfica, transmitido também em TV aberta pelo SBT. O duelo coloca frente a frente dois campeões europeus em Stamford Bridge, em um confronto direto por posições na parte de cima da tabela. Outro duelo importante acontece na Turquia, com Galatasaray x Liverpool, enquanto o Real Madrid, maior vencedor da história da competição, visita o Kairat no Cazaquistão.

Na quarta-feira (01/10), todas as atenções estarão voltadas para o confronto entre Barcelona e PSG, no Camp Nou. O atual campeão encara um dos principais favoritos da temporada, em jogo que promete movimentar a rodada. Ainda no mesmo horário, o Monaco recebe o Manchester City, em duelo de forças ofensivas, e a Juventus visita o Villarreal para fechar o dia com outro embate de peso.

Jogos da 2ª rodada da Champions League 2025/26

Terça-feira (30/09)

13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid — TNT e HBO Max

13h45 – Atalanta x Club Brugge — Space e HBO Max

16h – Chelsea x Benfica — SBT, TNT e HBO Max

16h – Galatasaray x Liverpool — Space e HBO Max

16h – Atlético de Madrid x Frankfurt — HBO Max

16h – Bodo/Glimt x Tottenham — HBO Max

16h – Inter de Milão x Slavia Praga — HBO Max

16h – Olympique de Marseille x Ajax — HBO Max

16h – Pafos x Bayern de Munique — HBO Max

Quarta-feira (01/10)