Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 2ª rodada da fase de liga

Jogos serão disputa nesta terça-feira (30) e quarta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 07:00

Troféu da Liga dos Campeões: fase de grupos começa nesta terça-feira (19)
Troféu da Liga dos Campeões: fase de grupos começa nesta terça-feira (19) Crédito: Uefa/Divulgação

A emoções da Champions League seguem nesta semana com a disputa da segunda rodada da Fase de Liga, novo formato adotado a partir da temporada passada. Diferente da primeira rodada, os jogos serão distribuídos em apenas dois dias, assim como era na Fase de Grupos tradicional, com oito partidas em cada dia. No Brasil, os direitos de transmissão pertencem ao grupo Warner Bros. Discovery, que exibe os jogos na HBO Max, TNT e Space, além do sublicenciamento ao SBT na TV aberta.

Confira a tabela e todos os jogos da fase de liga da Champions League 2025/2026

Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução
Compromissos das equipes do Pote 1 por Divulgação/Champions League
Compromissos das equipes do Pote 2 por Divulgação/Champions League
Compromissos das equipes do Pote 3 por Divulgação/Champions League
Compromissos das equipes do Pote 4 por Divulgação/Champions League
1 de 10
Tabela de classificação fase de liga Champions League 2025/26 por Reprodução

Principais jogos da rodada

Na terça-feira (30/09), o jogo de maior destaque será Chelsea x Benfica, transmitido também em TV aberta pelo SBT. O duelo coloca frente a frente dois campeões europeus em Stamford Bridge, em um confronto direto por posições na parte de cima da tabela. Outro duelo importante acontece na Turquia, com Galatasaray x Liverpool, enquanto o Real Madrid, maior vencedor da história da competição, visita o Kairat no Cazaquistão.

Na quarta-feira (01/10), todas as atenções estarão voltadas para o confronto entre Barcelona e PSG, no Camp Nou. O atual campeão encara um dos principais favoritos da temporada, em jogo que promete movimentar a rodada. Ainda no mesmo horário, o Monaco recebe o Manchester City, em duelo de forças ofensivas, e a Juventus visita o Villarreal para fechar o dia com outro embate de peso.

Leia mais

Imagem - Relembre momentos marcantes de Paulo Soares, o 'Amigão' da ESPN

Relembre momentos marcantes de Paulo Soares, o 'Amigão' da ESPN

Imagem - Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

Ex-meia de Grêmio e Corinthians tem prisão decretada por dívida de pensão

Imagem - Após nocautear Wanderlei, filho de Popó diz que nunca lutou boxe: 'Só quis defender minha família'

Após nocautear Wanderlei, filho de Popó diz que nunca lutou boxe: 'Só quis defender minha família'

Jogos da 2ª rodada da Champions League 2025/26

Terça-feira (30/09)

  • 13h45 – Kairat Almaty x Real Madrid — TNT e HBO Max
  • 13h45 – Atalanta x Club Brugge — Space e HBO Max
  • 16h – Chelsea x Benfica — SBT, TNT e HBO Max
  • 16h – Galatasaray x Liverpool — Space e HBO Max
  • 16h – Atlético de Madrid x Frankfurt — HBO Max
  • 16h – Bodo/Glimt x Tottenham — HBO Max
  • 16h – Inter de Milão x Slavia Praga — HBO Max
  • 16h – Olympique de Marseille x Ajax — HBO Max
  • 16h – Pafos x Bayern de Munique — HBO Max

Quarta-feira (01/10)

  • 13h45 – Union SG x Newcastle — TNT e HBO Max
  • 13h45 – Qarabag x Copenhagen — Space e HBO Max
  • 16h – Barcelona x PSG — TNT e HBO Max
  • 16h – Monaco x Manchester City — Space e HBO Max
  • 16h – Arsenal x Olympiakos — HBO Max
  • 16h – Borussia Dortmund x Athletic Bilbao — HBO Max
  • 16h – Bayer Leverkusen x PSV — HBO Max
  • 16h – Napoli x Sporting — HBO Max
  • 16h – Villarreal x Juventus — HBO Max

Mais recentes

Imagem - Vitória pode buscar inspiração na reação da temporada passada para escapar do rebaixamento

Vitória pode buscar inspiração na reação da temporada passada para escapar do rebaixamento
Imagem - Retorno de Ademir é boa notícia para o Bahia antes de sequência pesada na Série A

Retorno de Ademir é boa notícia para o Bahia antes de sequência pesada na Série A
Imagem - Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
01

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
02

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
03

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
04

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos