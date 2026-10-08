PERTO DO OBJETIVO

Chances de rebaixamento do Vitória caem após goleada e Jair Ventura mira primeira vitória fora de casa na Série A

Após golear a Chapecoense por 4x0, Leão reduz risco de rebaixamento e tenta encerrar jejum como visitante diante do São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:12

Vitória 4x0 Chapecoense - 29ª rodada Série A Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória fez o que precisava na volta do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa e ganhou um respiro na luta contra o rebaixamento. Depois de golear a Chapecoense por 4x0 na última quarta-feira (7), no Barradão, pela 29ª rodada, o Leão da Barra chegou aos 36 pontos, subiu uma posição na tabela e agora ocupa o 12º lugar, cinco pontos à frente do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Além do resultado importante na luta contra o Z-4, o time teve uma atuação dominante, com destaque para Erick, que marcou dois gols, e Matheuzinho, autor dos outros dois e responsável pelas assistências para os gols do companheiro. O desempenho mostrou que o Rubro-Negro soube aproveitar o período sem jogos para corrigir falhas que fizeram a equipe conquistar apenas uma vitória nos sete compromissos anteriores à Data Fifa.

“Quero agradecer primeiro à nossa torcida, que compareceu. A gente sabe que eles estavam magoados pelos últimos jogos, então agradecemos pelo voto de confiança. Foram 13 mil pessoas, que compareceram. Tudo fica mais difícil sem eles. Sobre o segundo tempo, queria parabenizar o departamento de fisiologia e preparação física. Nesse período de 17 dias parados, conseguimos equilibrar muito as cargas para chegar inteiros, como foi hoje”, destacou o técnico Jair Ventura.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 29

A goleada foi a primeira vitória do Vitória por 4x0 na Série A desde a 29ª rodada de 2016, quando a equipe venceu o Figueirense pelo mesmo placar. O resultado, somado aos demais jogos da rodada, também reduziu as chances de rebaixamento do Leão de 12,6% para 5,7%, uma queda de 6,9 pontos percentuais, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Agora, o Vitória precisa somar mais nove pontos para chegar aos 45 e praticamente encaminhar sua permanência na Série A. De acordo com as projeções da UFMG, considerando o cenário atual da competição, uma equipe que alcançar essa pontuação terá apenas 1,53% de chance de rebaixamento. Além disso, em vinte edições da Série A no formato de pontos corridos com 20 clubes, somente o Coritiba, em 2009, foi rebaixado com essa pontuação.

Para atingir essa marca, o time precisa manter um aproveitamento de 33,3% até o fim da competição. Atualmente, o Vitória tem 41,3%. Em termos práticos, basta vencer três dos nove jogos restantes. A equipe pode alcançar o objetivo com vitórias nos quatro compromissos que ainda terá em casa, contra Athletico-PR, Fluminense, Bragantino e Santos. No entanto, Jair Ventura quer encerrar o jejum como visitante e chegar à pontuação necessária o quanto antes.

Sem vencer fora de casa em competições nacionais desde novembro do ano passado, quando bateu o Sport por 3x1, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão de 2025, o Vitória tentará encerrar a sequência negativa nos próximos dois compromissos. O primeiro será contra o São Paulo, neste sábado (10), às 21h, no Morumbis, pela 30ª rodada. Depois, o Leão enfrentará o Corinthians na Neo Química Arena, na segunda-feira (19), às 20h, pela 31ª rodada.

“A gente quer buscar essa vitória fora de casa, foi o foco da nossa reza ali agora. Temos duas oportunidades para isso, e que possa ser logo na primeira. Essa ausência de vitórias fora de casa está nos incomodando muito”, destacou Jair Ventura.

“Se eu soubesse o que nos falta jogando fora de casa, teríamos ganhado mais jogos. A gente sabe que cada jogo é uma história. Não faço projeção de dois ou três jogos, é sempre o próximo. O São Paulo é nossa próxima final, uma equipe muito qualificada. Espero conseguir nossa primeira vitória fora de casa”, projetou o treinador.