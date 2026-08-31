RUMO À LIBERTA

Chances do Bahia de se classificar para a Libertadores disparam após segundo triunfo seguido

Esquadrão ganhou 24,3 pontos percentuais na projeção da UFMG e já aparece entre os seis clubes com maior probabilidade de classificação

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20:37

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Após vencer o Internacional por 3x2 no último domingo (30), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia emendou o segundo triunfo consecutivo e voltou a ganhar força na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027.

De acordo com dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o Esquadrão se classificar para a competição continental saltou de 24,9% para 40,7% após a vitória sobre o Colorado. O aumento foi de 15,8 pontos percentuais em relação à rodada anterior.

A evolução nas projeções começou na 24ª rodada. Depois de vencer o Vitória por 2x0 no Barradão e encerrar uma sequência de cinco empates consecutivos, o Bahia viu suas chances de classificação crescerem de 16,4% para 24,9%.

Times com mais chances de classificação para a Libertadores, segundo a UFMG 1 de 20

Com os dois resultados positivos, a probabilidade de o Tricolor de Aço disputar a Libertadores aumentou 24,3 pontos percentuais, mais do que dobrando as chances do time num espaço de apenas duas rodadas.

O crescimento também fez o Bahia subir no ranking da UFMG, passando da nona para a sexta posição entre os clubes com maior possibilidade de classificação. À frente do Esquadrão aparecem Palmeiras, com 98,58%, Flamengo, com 98,3%, Athletico-PR, com 88,3%, Fluminense, com 62,4%, e Cruzeiro, com 43,3%.

“Nós vamos lutar pelo melhor que podemos. Quero chegar o mais alto possível, mas é um campeonato difícil. Cruzeiro com 39, Bragantino com 36, Atlético-MG com 37, Coritiba está perto. É muito pouca a diferença, muito pequena. Você briga pelo quarto lugar com ameaça com sétimo chegando. É tudo muito parelho”, destacou o técnico Rogério Ceni.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a quinta colocação, com 40 pontos, apenas dois a menos que o Fluminense, atual quarto colocado. Com a diferença apertada para o G-4, o time comandado por Rogério Ceni pode entrar na zona de classificação direta para a Libertadores já na próxima rodada.