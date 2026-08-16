BRASILEIRÃO

Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC)

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 07:00

Partida ocorre na Arena Condá, em Chapecó Crédito: Divulgação/Chapecoense

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo (16), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time catarinense tenta reagir para evitar o rebaixamento, o Esquadrão busca reencontrar o caminho dos triunfos e voltar a se aproximar do G-4.

Onde assistir Chapecoense x Bahia ao vivo

A partida entre Chapecoense e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Campanha do Bahia na Série A 1 de 22

Chapecoense

A Chapecoense chega para o confronto em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, a equipe catarinense está a 13 pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento e soma apenas uma vitória em toda a campanha na Série A, contra o Santos, logo na primeira rodada.

O momento recente também é preocupante. O Verdão do Oeste não vence há dez jogos e vem de uma sequência de derrotas, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. A última vitória da equipe aconteceu há cerca de três meses, antes da pausa para a Copa do Mundo.

Diante do Bahia, o time comandado por Rafael Lacerda tenta aproveitar o fator casa para buscar uma reação que parece cada vez mais difícil. A equipe terá dois desfalques confirmados para o duelo: Bolasie, que se recupera de uma rara lesão no pâncreas, e Max Alves, em recuperação após cirurgia no tórax.

Bahia

O Bahia chega pressionado após deixar escapar mais uma oportunidade de entrar no G-4. O Esquadrão empatou em 0x0 com o Vasco na rodada passada, em uma atuação que não agradou à torcida, e agora precisa voltar a vencer para diminuir a pressão sobre o técnico Rogério Ceni.

Na 6ª colocação, com 33 pontos, a equipe baiana não vence há quatro partidas no Brasileirão. O último triunfo aconteceu justamente contra a Chapecoense, no dia 17 de julho, no retorno das equipes ao campeonato após a pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2x0, com gols de Rodrigo Nestor e Román Gómez, em duelo adiado da 4ª rodada.

Desde então, o Bahia acumulou quatro empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, desperdiçando, em todos eles, a chance de entrar na zona de classificação direta para a Libertadores. Mas uma vitória na Arena Condá pode colocar o time no G-4, dependendo dos demais resultados da rodada.

Para o duelo, Rogério Ceni terá o retorno de Erick Pulga, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e deve contar novamente com Erick, recuperado de uma infecção no pé e que já treinou normalmente com o elenco. Luciano Juba, que voltou a participar parcialmente das atividades durante a recuperação de uma pancada no tornozelo, ainda é dúvida.

Por outro lado, o Bahia não terá Léo Vieira, que segue em recuperação de uma grave lesão no joelho e está fora da temporada, nem Éverton Ribeiro, que se recupera de procedimento nas costas para tratar dores na lombar. Ademir também desfalca a equipe, por lesão no músculo adutor da coxa esquerda e suspensão.

Prováveis escalações de Chapecoense x Bahia

Chapecoense: Anderson; Kauan Faria, Eduardo Doma, Everton e Fernando; Camilo, Bruno Matias, Túlio Eduardo e Giovanni Augusto; Rubens e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Alejo Véliz e Kauê Furquim (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

Jogo: Chapecoense x Bahia

Campeonato: Campeonato Brasileiro 2026

Rodada: 23ª rodada

Data: Domingo, 16 de agosto de 2026

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Onde assistir: Premiere

Arbitragem