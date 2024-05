FÓRMULA 1

Chefe da Red Bull nega 'cláusula Newey' em contrato de Verstappen

"Não. Quero dizer, o contrato de Max obviamente sempre permanecerá confidencial, mas não há cláusulas com Adrian que o vinculam de alguma forma a Max. Esses rumores surgem toda semana, mas ele ainda está aqui. Olha, Max está muito feliz na equipe, ele tem um grupo maravilhoso de engenheiros ao seu redor, um ótimo carro, está no melhor carro do grid, e está dirigindo na melhor forma de sua vida", disse Horner, à Sky Sports F1.

Com o boato de uma possível saída de Verstappen, a Mercedes aproveitou-se do momento para abrir as portas para o holandês, já que ainda não definiu o substituto de Lewis Hamilton, que assinou com a Ferrari.