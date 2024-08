FÓRMULA 1

Chefe revela empolgação na Williams com chegada de Sainz: 'Gritos e berros'

Há tempos que a equipe Williams não ganha nada na Fórmula 1 A última vitória em uma corrida ocorreu em 2012, no GP da Espanha, com Pastor Maldonado. O jejum nos Mundiais de Piloto e Construtores vem desde 1997. Em busca de uma redenção, a escuderia acertou com o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, para 2025, e a reação interna foi de enorme empolgação.