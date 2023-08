Chelsea anuncia o zagueiro Disasi, vice-campeão do mundo

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Axel Disasi, que se destacou com a camisa do Monaco na última temporada e foi vice-campeão do mundo com a França, no Catar. Aos 25 anos, o defensor francês assinou um contrato que estabelece vínculo de seis anos com o clube londrino.



"Estou muito orgulhoso de ter a oportunidade de fazer parte desta grande família, e eu espero conquistar coisas grandes vestindo essa camisa. Eu vim para conquistar títulos", afirmou o novo reforço. "Eu vou fazer tudo o que eu puder para alcançar esses objetivos. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa", completou.