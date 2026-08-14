LUTO

Ciclista de 19 anos morre após ser atingido por carro durante competição em Portugal

O britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, sofreu o acidente durante a oitava etapa da Volta de Portugal

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:09

O ciclista britânico Finlay Tarling Crédito: Reprodução/redes sociais

O ciclista britânico Finlay Tarling, de 19 anos, morreu nesta sexta-feira (14) após sofrer um grave acidente durante a oitava etapa da Volta de Portugal. A prova, uma das mais tradicionais do ciclismo no país, foi suspensa após a ocorrência.

Segundo informações da emissora portuguesa RTP, Tarling foi atingido por um carro que trafegava no sentido contrário e não fazia parte da competição. O acidente aconteceu na estrada entre Paredes de Coura e Ponte de Lima, no norte de Portugal.

A organização da Volta de Portugal confirmou a morte do atleta por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

“Os organizadores da 87ª Volta a Portugal lamentam profundamente ter de anunciar a morte do ciclista britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, após um grave acidente sofrido na oitava etapa da competição”, afirmou a organização.

COMUNICADO



A organização da 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamenta profundamente informar o falecimento do corredor britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, na sequência de um grave acidente ocorrido durante a 8.ª etapa da prova. — Volta a Portugal (@VoltaPortugal) August 14, 2026

A morte do jovem ciclista também provocou manifestações de pesar em Portugal. O presidente do país, António José Seguro, prestou condolências e afirmou que a morte de Tarling “mergulhou o pelotão, a competição e o país anfitrião em luto”.