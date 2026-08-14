Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ciclista de 19 anos morre após ser atingido por carro durante competição em Portugal

O britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, sofreu o acidente durante a oitava etapa da Volta de Portugal

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:09

O ciclista britânico Finlay Tarling
O ciclista britânico Finlay Tarling Crédito: Reprodução/redes sociais

O ciclista britânico Finlay Tarling, de 19 anos, morreu nesta sexta-feira (14) após sofrer um grave acidente durante a oitava etapa da Volta de Portugal. A prova, uma das mais tradicionais do ciclismo no país, foi suspensa após a ocorrência.

Segundo informações da emissora portuguesa RTP, Tarling foi atingido por um carro que trafegava no sentido contrário e não fazia parte da competição. O acidente aconteceu na estrada entre Paredes de Coura e Ponte de Lima, no norte de Portugal.

A organização da Volta de Portugal confirmou a morte do atleta por meio de um comunicado publicado nas redes sociais.

“Os organizadores da 87ª Volta a Portugal lamentam profundamente ter de anunciar a morte do ciclista britânico Finlay Tarling, da NSN Development Team, após um grave acidente sofrido na oitava etapa da competição”, afirmou a organização.

Leia mais

Imagem - Fifa anuncia data para divulgar calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa anuncia data para divulgar calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027

Imagem - Morre Mosquito, campeão mundial de basquete pelo Brasil, aos 87 anos

Morre Mosquito, campeão mundial de basquete pelo Brasil, aos 87 anos

Imagem - Ex-boxeador morre aos 33 anos após passar 11 anos em estado vegetativo por lesão sofrida em luta

Ex-boxeador morre aos 33 anos após passar 11 anos em estado vegetativo por lesão sofrida em luta

A morte do jovem ciclista também provocou manifestações de pesar em Portugal. O presidente do país, António José Seguro, prestou condolências e afirmou que a morte de Tarling “mergulhou o pelotão, a competição e o país anfitrião em luto”.

Tarling nasceu no País de Gales e era especialista em contrarrelógio, modalidade em que os ciclistas percorrem individualmente um determinado trajeto em busca do menor tempo possível. O atleta fazia parte da NSN Development Team desde o ano passado.

Tags:

Ciclismo Portugal

Mais recentes

Imagem - Tiffany reage à decisão da CBV de barrar atletas trans no vôlei feminino: 'Não vou me calar'

Tiffany reage à decisão da CBV de barrar atletas trans no vôlei feminino: 'Não vou me calar'
Imagem - Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (16/08): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Chapecoense x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem