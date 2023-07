Cinco meses após lesão, Neymar volta a treinar com bola no PSG

Neymar em treino com bola no PSG nesta sexta-feira (14). Crédito: Reprodução

Neymar deu mais um passo em seu processo de recuperação após a cirurgia no tornozelo direito. O brasileiro treinou com bola no CT do Paris Saint-Germain pela primeira vez desde a lesão. De acordo com as imagens divulgadas pelo clube, o atacante realizou os trabalhos de forma individual nesta sexta-feira (14), quinto dia de treinamentos da pré-temporada do time.

?⚽️ Vivez l'entraînement du jour de nos ????????? ! @neymarjr et @NordiMukiele poursuivent leur protocole de reprise. ? pic.twitter.com/bf7GnCetTx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2023

Durante suas férias, o camisa 10 compartilhou vários vídeos de treinos físicos e jogos de futevôlei com amigos na sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Nas imagens, ele aparentava não ter problemas de mobilidade no tornozelo.

Apesar de Neymar já poder correr e treinar com bola, o PSG adota cautela com seu jogador. O clube francês se prepara para uma série de amistosos nas próximas semanas, e considera preservar o atacante pelo seu longo tempo de inatividade. Com quase cinco meses sem atuar, ele vive o maior período de ausência da carreira.

Neymar não entra em campo desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu lesão diante do Lille, em jogo válido pelo Campeonato Francês. Inicialmente, os médicos do PSG optaram por tratamento conservador. Mas, em março, o camisa 10 passou por cirurgia, realizada no Catar.

O PSG faz o seu primeiro amistoso de pré-temporada no próximo dia 21, contra o Le Havre, em Possy, no seu novo CT. Depois, embarcará para uma série de amistosos no Japão. A equipe de Paris terá compromissos contra o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, no dia 25; contra o Cerezo Osaka, no dia 28; e encerra a tour contra a Inter de Milão, no dia 1º de agosto.

A decisão de usar (ou não) Neymar nas partidas ficará por conta do técnico Luis Enrique e do departamento médico. Enquanto isso, o Chelsea monitora a situação do brasileiro. De acordo com o jornal francês Le Parisien, o clube inglês tem interesse na contratação do atacante, caso ele decida deixar o time parisiense.