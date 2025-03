COMPETIÇÃO

Circuito mundial de natação em águas abertas terá etapa em Salvador

A chegada do evento comemora o aniversário da cidade no dia 29 de março

Marina Branco

Publicado em 18 de março de 2025 às 17:30

Oceanman, circuito mundial de águas abertas Crédito: Divulgação

Salvador receberá um novo presente de aniversário neste ano, com a estreia da temporada do Oceanman Brazil na cidade. Atletas do Brasil e do mundo chegarão a Salvador para disputar o mundial de natação em águas abertas, maior circuito amador do esporte no mundo. >

Serão cinco provas no final de semana de 29 e 30 de março, como parte das seletivas realizadas em 35 países diferentes. Os que passam nessa peneira, seguem para o mundial em dezembro, ainda sem local definido.>

A linha de chegada ficará localizada no Porto da Barra, e receberá nadadores de 19 países, 20 estados e quase 50 cidades diferentes. As duas provas principais, realizadas aos domingos, serão a Oceanman, que percorre 10km da Praia da Boa Viagem ao Porto da Barra, e a Half Oceanman, com 5 km do Terminal Náutico ao Porto da Barra.>

As vagas para as provas de domingo já foram esgotadas, mas as de sábado ainda estão com inscrições abertas. As provas ainda disponíveis são a modalidade infantil Oceankids, de 500m nadados no Porto da Barra, a Sprint, com 2km do Yacht Clube ao Porto da Barra, e a OceanTeams, com 500m no Porto da Barra. As inscrições podem ser realizadas pelo app ou site TicketSports.>

Medalhistas olímpicas

Um dos maiores atrativos do evento é a presença confirmada das medalhistas Olímpicas do Rio 2016 e de Paris 2024, Poliana Okimoto e Sharon Van Rounwendaal. Embaixadoras do Oceanman, as duas seguirão o circuito que já foi disputado na Tailandia, Grécia, Egito e Dubai.>

Os atletas e suas famílias passam cerca de cinco dias no país que recebe a competição, nadando oficialmente por um final de semana. Neste ano, Salvador foi o destino escolhido, com foco na área da Baía de Todos os Santos.>