Cirurgia de Felipe Vieira é bem-sucedida; lateral do Vitória só volta aos gramados em 2024

Lateral do Vitória, Felipe Vieira passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira (14) e, de acordo com informações do clube, está bem. O procedimento foi realizado para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador irá iniciar a reabilitação já a partir de sexta-feira (15), mas ficará por oito meses longe dos gramados.



Titular absoluto da lateral esquerda do Vitória desde a 14ª rodada da Série B, Felipe Vieira se lesionou no empate sem gols com o Mirassol, no Barradão, na 26ª rodada, no último dia 1º. Dono da preferência do técnico Léo Condé, o atleta não joga mais nesta temporada.