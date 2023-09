City toma susto, mas vira sobre o Estrela Vermelha em estreia na Champions

Foi no susto, mas o Manchester City iniciou com o pé direito a sua defesa do título da Liga dos Campeões. O time de Pep Guardiola saiu atrás no fim do primeiro tempo, mas se recompôs na volta dos vestiários e despachou o Estrela Vermelha por 3x1, em partida válida pela primeira rodada do torneio europeu.



Reconhecidamente favorito pelos rivais como o Real Madrid, e por ser o atual campeão da Liga, o City ‘surpreendeu’ o torcedor que esperava uma superioridade evidente com bola nas redes no primeiro tempo. O pior: no apagar das luzes do primeiro tempo, acabou sofrendo um gol marcado por Bukari.