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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:45
O Grêmio garantiu uma vaga na Libertadores de 2027 ao chegar à final da Copa do Brasil, mas ainda corre o risco de ficar fora da competição continental. Isso porque o regulamento da Conmebol prevê que apenas clubes que disputam a primeira divisão de seus países podem participar do torneio.
Com a classificação para a decisão, o time gaúcho assegurou, no mínimo, uma vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. Caso o Palmeiras avance à final neste domingo (8), o Grêmio poderá garantir entrada direta na fase de grupos, já que o rival paulista tem vaga assegurada na competição pelo Campeonato Brasileiro.
A situação, porém, depende também do desempenho do Grêmio no Brasileirão. Atualmente na 18ª colocação, com 37 pontos, a equipe está na zona de rebaixamento.
Se cair para a Série B, poderá perder o direito de disputar a Libertadores, e a vaga seria redistribuída entre clubes da Série A.