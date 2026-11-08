FUTEBOL

Clube brasileiro conquista vaga na Libertadores, mas pode ficar fora da competição em 2027; entenda

Classificação para a final da Copa do Brasil garante ao clube ao menos uma vaga na fase preliminar

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:45

Clube brasileiro conquista vaga na Libertadores, mas pode ficar fora da competição em 2027; entenda Crédito: Grêmio FBPA/Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio garantiu uma vaga na Libertadores de 2027 ao chegar à final da Copa do Brasil, mas ainda corre o risco de ficar fora da competição continental. Isso porque o regulamento da Conmebol prevê que apenas clubes que disputam a primeira divisão de seus países podem participar do torneio.

Com a classificação para a decisão, o time gaúcho assegurou, no mínimo, uma vaga na segunda fase preliminar da Libertadores. Caso o Palmeiras avance à final neste domingo (8), o Grêmio poderá garantir entrada direta na fase de grupos, já que o rival paulista tem vaga assegurada na competição pelo Campeonato Brasileiro.

A situação, porém, depende também do desempenho do Grêmio no Brasileirão. Atualmente na 18ª colocação, com 37 pontos, a equipe está na zona de rebaixamento.