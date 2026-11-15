FICOU NO QUASE... DE NOVO

Clube centenário do Nordeste empata com um a mais em campo, fica fora dos playoffs e chega a 13 temporadas seguidas na Série B

Time com mais participações na história da Segunda Divisão nacional nunca jogou pontos corridos da elite

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 09:01

CRB seguirá na Série B Crédito: Divulgação

Um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, o centenário Clube de Regatas Brasil (CRB) terá mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro em 2027. A equipe alagoana chegou à 13ª edição consecutiva na divisão, mas ainda busca um objetivo que persegue há décadas: retornar à elite do futebol nacional.

O Galo de Campina está na Segunda Divisão desde 2015, quando conquistou o acesso após passar pela Série C no ano anterior. Desde então, disputou todas as edições do campeonato e se consolidou como o clube com mais participações na história da competição, segundo levantamento divulgado pelo GE.com.

Em 2026, o CRB chegou à última rodada com chances de disputar os playoffs pelo acesso, mas acabou ficando fora da disputa. A equipe empatou por 1 a 1 com o Ceará, em Maceió, terminou na sétima colocação, com 59 pontos, e viu o Atlético-GO assumir o sexto lugar.

CRB: clube centenário é recordista de participações na Série B 1 de 5

A campanha teve 17 vitórias, oito empates e 13 derrotas. Apesar de não conseguir a classificação para a fase decisiva, o time alagoano encerrou a temporada com uma de suas melhores pontuações desde o início da era dos pontos corridos na Série B.

Empate com um jogador a mais custou vaga nos playoffs

O CRB chegou à última rodada dependendo apenas de uma vitória para garantir presença nos playoffs de acesso à Série A. Mas o time alagoano deixou escapar a oportunidade diante do Ceará, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Mesmo atuando com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Galo ficou no empate por 1 a 1 e terminou a Série B na sétima colocação, com 59 pontos.

O Ceará abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com Júlio César, de cabeça, após cobrança de escanteio de Rafael Ramos. Aos 25 da etapa final, Luiz Otávio foi expulso após atingir Bressan com uma cabeçada. Com superioridade numérica, o CRB pressionou até conseguir o empate aos 42 minutos, com Ygor Catatau, mas não teve tempo para buscar a virada. O resultado deixou o clube alagoano fora dos playoffs, enquanto o Ceará garantiu a permanência na segunda divisão.

CRB já disputou a Série A?

Sim. Apesar de nunca ter participado da primeira divisão no atual formato de pontos corridos, o CRB já esteve na elite do Campeonato Brasileiro em nove oportunidades.

As participações ocorreram em 1972 e 1973, entre 1976 e 1981 e novamente em 1984. A última presença do clube na principal divisão nacional, portanto, aconteceu há mais de quatro décadas.

O formato de pontos corridos da Série A começou em 2003, mas o CRB ainda não conseguiu retornar à competição desde então. O clube chegou perto em algumas temporadas da Série B, especialmente em 2021, quando terminou na sétima posição, com 60 pontos.

Naquele ano, o Galo permaneceu na disputa pelo acesso até a rodada final, mas perdeu por 2 a 1 para o Operário-PR, fora de casa, e não conseguiu entrar no grupo dos promovidos.

Recordista de participações na Série B

A relação do CRB com a segunda divisão nacional é antiga. O clube participou da edição inaugural da competição, em 1971, e acumulou diversas passagens pela divisão ao longo das décadas seguintes.

Depois de disputar a Série C em 2013 e 2014, o time alagoano conquistou o acesso e iniciou, em 2015, a sequência que permanece até hoje.

O clube também alcançou o sétimo lugar em 2016 e 2019, além de 2021 e 2026. A melhor campanha histórica na Série B, considerando o formato anterior ao atual sistema de pontos corridos, foi o quinto lugar em 1997.