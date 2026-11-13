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Clube centenário e tradicional de São Paulo bate recorde negativo e faz pior campanha da história da Série B

Com apenas 15 pontos, Ponte Preta superou marca negativa do Duque de Caxias e disputará a terceira divisão em 2027

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 08:14

Time da Ponte Preta foi rebaixado com pior campanha da história da Série B Crédito: Divulgação

A história centenária da Ponte Preta ganhou um capítulo difícil de esquecer em 2026. Depois de uma temporada marcada por problemas financeiros, turbulências administrativas e resultados ruins, o tradicional clube de Campinas encerrou sua participação na Série B com um recorde negativo: a pior pontuação já registrada na competição desde a adoção do sistema de pontos corridos.

O resultado que confirmou a marca foi a derrota por 2 a 0 para o Operário-PR, na noite desta quinta-feira (12), em Indaiatuba. Com o revés na última rodada, a Macaca fechou o campeonato com apenas 15 pontos em 38 partidas, desempenho inferior ao de qualquer outra equipe desde 2006.

Até então, o pior retrospecto pertencia ao Duque de Caxias. Em 2011, o time do Rio de Janeiro somou 17 pontos ao longo de toda a competição. A Ponte Preta, portanto, terminou a edição de 2026 dois pontos abaixo da antiga marca negativa.

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O levantamento das campanhas mais fracas da Série B também inclui Brasil de Pelotas e Mogi Mirim, ambos com 23 pontos, em 2021 e 2015, respectivamente. Na sequência aparecem CRB, com 24 pontos em 2008, e Portuguesa, que alcançou 25 em 2014.

A comparação considera apenas as edições realizadas a partir de 2006, quando a segunda divisão nacional passou a ser disputada por 20 equipes em turno e returno, totalizando 38 rodadas.

Temporada foi marcada por crise fora de campo e resultados ruins

A queda para a Série C não foi uma surpresa no encerramento do campeonato. A Ponte Preta teve o rebaixamento matematicamente confirmado ainda em 3 de outubro, após perder por 2 a 0 para o Cuiabá, em confronto válido pela 31ª rodada.

O cenário que levou ao pior desempenho da história da competição foi construído ao longo de uma temporada de instabilidade dentro e fora de campo. Com dificuldades financeiras, o clube acumulou atrasos salariais, enfrentou protestos dos jogadores e viu seu elenco sofrer uma debandada de mais de 30 atletas.

As pendências financeiras chegaram a comprometer a própria participação da equipe em uma partida da competição. Durante uma paralisação de uma semana organizada pelos jogadores do grupo principal, a diretoria precisou recorrer exclusivamente a atletas das categorias de base para formar a equipe que enfrentaria o América-MG, em Belo Horizonte. A iniciativa teve como objetivo evitar que a Macaca fosse derrotada por W.O.

Os problemas administrativos também colocaram a condução do clube sob questionamento em meio à crise. Enquanto isso, os resultados no gramado ampliavam a dificuldade de reação: em 38 rodadas, foram 29 derrotas, seis empates e somente três vitórias.

A campanha também ficou marcada por um longo período sem resultados positivos. Durante a Série B, a equipe chegou a passar 22 partidas consecutivas sem vencer, estabelecendo o maior jejum já registrado na história da divisão. Na reta final, a sequência negativa voltou a crescer e chegou a nove jogos sem vitória, encerrando o campeonato com o revés diante do Operário-PR.

Rebaixamento duplo muda calendário do clube em 2027

A próxima temporada exigirá uma reconstrução esportiva da equipe de Campinas. O rebaixamento na Série B não foi o único resultado negativo de 2026: ainda no primeiro semestre, a Ponte Preta também caiu no Campeonato Paulista.