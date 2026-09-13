FUTEBOL

Clube da Série A recebe doação de R$ 20 milhões de empresário e conselheiro

Transferência da verba está prevista para segunda-feira (14)

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:02

Estádio do Beira Rio, do Internacional Crédito: Divulgação

O Internacional confirmou que receberá uma doação de R$ 20 milhões do empresário e conselheiro Delcir Sonda. A transferência deve ser realizada na próxima segunda-feira, segundo Roberto Melo, também conselheiro e pré-candidato à presidência do clube.

O anúncio foi feito inicialmente por Melo, que publicou uma foto ao lado de Sonda após um encontro em São Paulo, na noite de sexta-feira (11). Ele afirmou ter procurado o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, para viabilizar a formalização da contribuição.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge 1 de 9

O valor é suficiente para que o clube quite pagamentos em aberto com os jogadores. Recentemente, o Inter desembolsou parte das quantias atrasadas referentes a direitos de imagem.

“Delcir é um grande colorado que sempre procurou ajudar o Inter. Participou de várias situações em que o Inter precisou, para contratar jogador ou pagar uma folha, foram várias vezes. Mesmo estando de longe, ele sofre, e quando fala Inter, o olho dele brilha. Quem conhece ele sabe disso”, declarou Melo à Rádio Gaúcha.

Sonda mantém uma relação antiga com o clube, mas também está envolvido em uma disputa judicial contra a instituição. No fim do ano passado, a DIS Esportes, empresa da qual ele é um dos sócios, cobrou R$ 60 milhões do Inter. Há aproximadamente um mês, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 11,5 milhões das contas do time por causa da dívida.

De acordo com Melo, porém, a doação de R$ 20 milhões não está relacionada à cobrança judicial.