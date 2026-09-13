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Clube da Série A recebe doação de R$ 20 milhões de empresário e conselheiro

Transferência da verba está prevista para segunda-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:02

Estádio do Beira Rio, do Internacional
Estádio do Beira Rio, do Internacional Crédito: Divulgação

O Internacional confirmou que receberá uma doação de R$ 20 milhões do empresário e conselheiro Delcir Sonda. A transferência deve ser realizada na próxima segunda-feira, segundo Roberto Melo, também conselheiro e pré-candidato à presidência do clube.

O anúncio foi feito inicialmente por Melo, que publicou uma foto ao lado de Sonda após um encontro em São Paulo, na noite de sexta-feira (11). Ele afirmou ter procurado o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, para viabilizar a formalização da contribuição.

Maiores clássicos do futebol brasileiro, de acordo com levantamento do ge

Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter
Corinthians x Palmeiras: 84 pontos por Cesar Greco/Palmeiras
Atlético-MG x Cruzeiro: 70 pontos por Pedro Souza / Atlético
Flamengo x Vasco: 48 pontos por Gilvan de Souza/Flamengo
Flamengo x Fluminense: 32 pontos por Adriano Fontes/Flamengo
Remo x Paysandu: 17 pontos por Samara Miranda/Ascom Remo
Bahia x Vitória: 12 pontos por Letícia Martins/ECB
Athletico x Coritiba: 1 ponto por JP Pacheco/Coritiba
São Paulo x Corinthians: 1 ponto por Rubens Chiri
1 de 9
Grêmio x Internacional: 205 pontos por Ricardo duarte/Inter

O valor é suficiente para que o clube quite pagamentos em aberto com os jogadores. Recentemente, o Inter desembolsou parte das quantias atrasadas referentes a direitos de imagem.

“Delcir é um grande colorado que sempre procurou ajudar o Inter. Participou de várias situações em que o Inter precisou, para contratar jogador ou pagar uma folha, foram várias vezes. Mesmo estando de longe, ele sofre, e quando fala Inter, o olho dele brilha. Quem conhece ele sabe disso”, declarou Melo à Rádio Gaúcha.

Sonda mantém uma relação antiga com o clube, mas também está envolvido em uma disputa judicial contra a instituição. No fim do ano passado, a DIS Esportes, empresa da qual ele é um dos sócios, cobrou R$ 60 milhões do Inter. Há aproximadamente um mês, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 11,5 milhões das contas do time por causa da dívida.

De acordo com Melo, porém, a doação de R$ 20 milhões não está relacionada à cobrança judicial.

Em nota, o Internacional agradeceu a iniciativa de Sonda e a participação de Melo. O clube classificou o gesto como uma demonstração de “generosidade, compromisso e amor” e afirmou que a contribuição reforça a importância da união em benefício da instituição.

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