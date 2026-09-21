Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clube da Série C vai receber quase R$ 50 milhões após venda de atacante da Seleção Brasileira

Transferência de Gabriel Martinelli para o Al-Hilal renderá recursos ao Ituano

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:09

Gabriel Martinelli foi revelado no Ituano
Gabriel Martinelli foi revelado no Ituano Crédito: Miguel Schincariol/Ituano FC

Sem calendário pelo restante do ano e ainda distante da autossuficiência financeira, o Ituano deve ganhar um reforço milionário fora de campo. A transferência de Gabriel Martinelli do Arsenal para o Al-Hilal deve render cerca de R$ 49 milhões ao clube paulista. 

O atacante foi negociado por 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões na cotação atual. De acordo com o portal GE.com, o Ituano tem direito a 10% do negócio por ter mantido uma participação nos direitos do jogador. Outros 2% podem chegar por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, já que Martinelli defendeu o clube entre os 14 e os 18 anos.

Embora as projeções apontem para uma receita próxima de R$ 49 milhões, o gestor da SAF do Ituano, Juninho Paulista, afirmou que a definição ainda depende de tratativas com o Arsenal.

A carreira de Gabriel Martinelli

Antes de chegar ao Ituano, Martinelli passou pelas categorias de base do Corinthians entre os 12 e os 13 anos por Reprodução
Gabriel Martinelli ganhou projeção no Ituano, pelo qual marcou dez gols e deu três assistências em 34 partidas. por Reprodução
Martinelli foi vendido pelo Ituano ao Arsenal em 2019 por seis milhões de libras, cerca de R$ 30 milhões na época. por Reprodução
Contratado pelo Al-Hilal por 70 milhões de euros, Martinelli marcou três gols em sua segunda partida pelo clube saudita por Divulgação
Consolidado no futebol internacional, Martinelli já disputou duas edições da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira por Divulgação/CBF
Gabriel Martinelli pelo Al-Hilal por Divulgação
Gabriel Martinelli foi revelado no Ituano por Miguel Schincariol/Ituano FC
Gabriel Martinelli comemora um dos três gols na goleada do Al-Hilal por Divulgação/Al-Hilal
1 de 8
Antes de chegar ao Ituano, Martinelli passou pelas categorias de base do Corinthians entre os 12 e os 13 anos por Reprodução

“O Ituano ainda está resolvendo isso com o Arsenal. Não tem isso ainda totalmente definido, em termos de percentuais e de quanto vai receber”, declarou ao portal.

O repasse será feito em quatro etapas. A maior parcela está prevista para este ano, enquanto as três seguintes deverão ser pagas em 2027, 2028 e 2029. A divisão exata entre os pagamentos não foi informada.

A negociação também poderá beneficiar o Corinthians. Martinelli passou pelo clube entre os 12 e os 13 anos, o que pode assegurar ao time alvinegro 0,5% pelo mecanismo da Fifa. A fatia é estimada em R$ 2 milhões.

Outra parcela de 10%, equivalente a aproximadamente R$ 41 milhões, pertence ao empresário que levou o atacante do Corinthians para o Ituano em 2015. O nome do agente não foi divulgado. Juninho havia falado anteriormente em uma participação de 20%, mas esclareceu depois que somente metade desse percentual pertence ao clube.

Ituano não joga mais esse ano

O dinheiro chega em um momento de dificuldades esportivas e financeiras. O Ituano não conquistou o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista nem na Série C do Brasileiro e só voltará a campo em 2027. Segundo Juninho, os recursos serão usados inicialmente para pagar compromissos e preservar a estrutura atual.

Martinelli ganhou projeção no Paulistão de 2019 e foi vendido pelo Ituano ao Arsenal por seis milhões de libras, cerca de R$ 30 milhões na época. Com a camisa do clube paulista, disputou 34 partidas, marcou dez gols e deu três assistências.

Depois de defender a seleção brasileira em duas Copas do Mundo, o atacante trocou o Arsenal pelo Al-Hilal nesta janela de transferências. Ele já atuou pela equipe saudita e marcou três vezes em sua segunda partida.

Tags:

Gabriel Martinelli

Mais recentes

Imagem - Aos 90 anos, japonês que não come carne nem peixe há quatro décadas vence campeonato de fisiculturismo

Aos 90 anos, japonês que não come carne nem peixe há quatro décadas vence campeonato de fisiculturismo
Imagem - Kanu lamenta derrota para o Athletico-PR e fim da sequência invicta do Bahia: 'É horrível perder'

Kanu lamenta derrota para o Athletico-PR e fim da sequência invicta do Bahia: 'É horrível perder'
Imagem - Com pênalti perdido nos acréscimos, Bahia é derrotado pelo Athletico-PR, vê invencibilidade chegar ao fim e sai do G-4

Com pênalti perdido nos acréscimos, Bahia é derrotado pelo Athletico-PR, vê invencibilidade chegar ao fim e sai do G-4