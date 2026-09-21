MERCADO DA BOLA

Clube da Série C vai receber quase R$ 50 milhões após venda de atacante da Seleção Brasileira

Transferência de Gabriel Martinelli para o Al-Hilal renderá recursos ao Ituano

Carol Neves

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:09

Gabriel Martinelli foi revelado no Ituano Crédito: Miguel Schincariol/Ituano FC

Sem calendário pelo restante do ano e ainda distante da autossuficiência financeira, o Ituano deve ganhar um reforço milionário fora de campo. A transferência de Gabriel Martinelli do Arsenal para o Al-Hilal deve render cerca de R$ 49 milhões ao clube paulista.

O atacante foi negociado por 70 milhões de euros, aproximadamente R$ 416 milhões na cotação atual. De acordo com o portal GE.com, o Ituano tem direito a 10% do negócio por ter mantido uma participação nos direitos do jogador. Outros 2% podem chegar por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, já que Martinelli defendeu o clube entre os 14 e os 18 anos.

Embora as projeções apontem para uma receita próxima de R$ 49 milhões, o gestor da SAF do Ituano, Juninho Paulista, afirmou que a definição ainda depende de tratativas com o Arsenal.

A carreira de Gabriel Martinelli 1 de 8

“O Ituano ainda está resolvendo isso com o Arsenal. Não tem isso ainda totalmente definido, em termos de percentuais e de quanto vai receber”, declarou ao portal.

O repasse será feito em quatro etapas. A maior parcela está prevista para este ano, enquanto as três seguintes deverão ser pagas em 2027, 2028 e 2029. A divisão exata entre os pagamentos não foi informada.

A negociação também poderá beneficiar o Corinthians. Martinelli passou pelo clube entre os 12 e os 13 anos, o que pode assegurar ao time alvinegro 0,5% pelo mecanismo da Fifa. A fatia é estimada em R$ 2 milhões.

Outra parcela de 10%, equivalente a aproximadamente R$ 41 milhões, pertence ao empresário que levou o atacante do Corinthians para o Ituano em 2015. O nome do agente não foi divulgado. Juninho havia falado anteriormente em uma participação de 20%, mas esclareceu depois que somente metade desse percentual pertence ao clube.

Ituano não joga mais esse ano

O dinheiro chega em um momento de dificuldades esportivas e financeiras. O Ituano não conquistou o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista nem na Série C do Brasileiro e só voltará a campo em 2027. Segundo Juninho, os recursos serão usados inicialmente para pagar compromissos e preservar a estrutura atual.

Martinelli ganhou projeção no Paulistão de 2019 e foi vendido pelo Ituano ao Arsenal por seis milhões de libras, cerca de R$ 30 milhões na época. Com a camisa do clube paulista, disputou 34 partidas, marcou dez gols e deu três assistências.