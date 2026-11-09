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Clube de 16 anos garante acesso antecipado, põe uma mão na taça e será o caçula do Brasileirão 2027

Vitória de virada sobre o Fortaleza garantiu a promoção com uma rodada de antecedência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:16

Novorizontino garantiu acesso ao Brasileirão Série A
Novorizontino garantiu acesso ao Brasileirão Série A Crédito: Pedro Zacchi/Paulistão

Com apenas 16 anos de história, o Novorizontino garantiu um lugar entre os principais clubes do futebol brasileiro. A equipe paulista venceu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, e confirmou pela primeira vez o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado foi alcançado com uma rodada de antecedência e colocou o Tigre do Vale na condição de equipe mais jovem da próxima edição da elite nacional.

A campanha também deixou o clube perto de outro feito: o título da Série B. Líder da competição, o Novorizontino tem dois pontos de vantagem para o Juventude, segundo colocado. A equipe de Novo Horizonte depende apenas do próprio resultado contra o Criciúma, fora de casa, para levantar a taça.

Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso

Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino
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Novorizontino venceu Operário e ficou perto do acesso por Reprodução/Grêmio Novorizontino

Fundado em 2010, o clube construiu uma trajetória de ascensão em pouco mais de uma década. Em 2012, deixou a quarta divisão do Campeonato Paulista. Quatro anos depois, chegou à elite estadual. O acesso à primeira divisão nacional representa o sétimo da história do projeto e o mais importante até agora.

A conquista também chama atenção pelo tamanho da cidade que representa. Novo Horizonte, no interior de São Paulo, tem pouco mais de 38 mil habitantes. Com a chegada à Série A, o município passará a ter um representante na principal competição do país, em um feito inédito para o futebol local.

Além da projeção esportiva, o acesso representa uma mudança importante nas receitas do clube. O campeão da Série B recebe R$ 3,5 milhões em premiação direta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Somado à cota garantida na Copa do Brasil, o valor inicial previsto para a temporada seguinte chega a pelo menos R$ 5,8 milhões, sem contar as receitas relacionadas à participação na Série A.

Classificação fornecida por Sofascore

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