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Clube do Brasileirão anuncia atacante revelado pelo Barcelona e que disputou a Copa do Mundo

Atleta de 30 anos assinou contrato até 2029 e chega ao Brasil após construir a carreira no futebol europeu

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:14

Sanabria em ação pela seleção paraguaia
Sanabria em ação pela seleção paraguaia Crédito: Divulgação/Albirroja

O Internacional anunciou, nesta quinta-feira (20) a contratação do atacante paraguaio Antonio Sanabria, de 30 anos. O jogador assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2029 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Com a contratação, o atacante terá sua primeira experiência no futebol sul-americano depois de construir praticamente toda a carreira profissional na Europa. Sanabria foi formado nas categorias de base do Barcelona, onde permaneceu entre 2009 e 2014. Pelo clube catalão, porém, atuou apenas pela equipe B.

Depois de deixar a base do Barça, o paraguaio passou por Sassuolo e Roma, na Itália, além de Sporting Gijón e Real Betis, na Espanha. Também defendeu Genoa e Torino antes de chegar à Cremonese.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
Lacroix foi contratado pelo Chelsea junto ao Crystal Palace por 60,7 milhões de euros por Divulgação/Chelsea
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Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Ao longo de 11 anos como profissional, Sanabria soma 75 gols pelos clubes que defendeu. Na última temporada, entretanto, teve números mais modestos: marcou uma vez e deu uma assistência em 25 partidas pela Cremonese, sendo titular em dez delas.

O novo atacante do Internacional também tem experiência pela seleção do Paraguai. Sanabria soma 50 partidas e sete gols com a camisa nacional e esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Na competição, o Paraguai chegou às oitavas de final, e o atacante participou de duas das cinco partidas da equipe, mas não marcou gols no Mundial.

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Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pela seleção aconteceu em 2024. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o atacante marcou um gol de bicicleta contra a Argentina.

Sanabria é o quinto reforço do Internacional na janela do segundo semestre. Antes dele, o clube anunciou as chegadas do goleiro Matheus Cunha, do zagueiro Maripán, do meia Calebe e do atacante sueco Niclas Eliasson.

Tags:

Copa do Mundo Brasileirão Barcelona Internacional Paraguai

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