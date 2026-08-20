REFORÇO DE PESO

Clube do Brasileirão anuncia atacante revelado pelo Barcelona e que disputou a Copa do Mundo

Atleta de 30 anos assinou contrato até 2029 e chega ao Brasil após construir a carreira no futebol europeu

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 20:14

Sanabria em ação pela seleção paraguaia Crédito: Divulgação/Albirroja

O Internacional anunciou, nesta quinta-feira (20) a contratação do atacante paraguaio Antonio Sanabria, de 30 anos. O jogador assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2029 e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe.

Com a contratação, o atacante terá sua primeira experiência no futebol sul-americano depois de construir praticamente toda a carreira profissional na Europa. Sanabria foi formado nas categorias de base do Barcelona, onde permaneceu entre 2009 e 2014. Pelo clube catalão, porém, atuou apenas pela equipe B.

Depois de deixar a base do Barça, o paraguaio passou por Sassuolo e Roma, na Itália, além de Sporting Gijón e Real Betis, na Espanha. Também defendeu Genoa e Torino antes de chegar à Cremonese.

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Ao longo de 11 anos como profissional, Sanabria soma 75 gols pelos clubes que defendeu. Na última temporada, entretanto, teve números mais modestos: marcou uma vez e deu uma assistência em 25 partidas pela Cremonese, sendo titular em dez delas.

O novo atacante do Internacional também tem experiência pela seleção do Paraguai. Sanabria soma 50 partidas e sete gols com a camisa nacional e esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Na competição, o Paraguai chegou às oitavas de final, e o atacante participou de duas das cinco partidas da equipe, mas não marcou gols no Mundial.

Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pela seleção aconteceu em 2024. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o atacante marcou um gol de bicicleta contra a Argentina.