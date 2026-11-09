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Clube inglês apresenta queixa e tenta barrar repórter brasileiro da ESPN após vídeo em que ele canta com torcida rival

João Castelo-Branco afirmou que a gravação foi feita no Brasil e pediu desculpas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 09:01

João Castelo-Branco
João Castelo-Branco Crédito: Reprodução

O Tottenham apresentou uma queixa formal à Premier League contra a presença de João Castelo-Branco, da ESPN Brasil, nos jogos da equipe em seu estádio. A reclamação veio após a divulgação de um vídeo em que o repórter, torcedor declarado do Arsenal, aparece cantando com outros torcedores uma música ofensiva sobre o Tottenham.

O vídeo foi retirado das redes sociais. Em entrevista ao jornal britânico The Times, Castelo-Branco afirmou que a gravação foi feita no Brasil e se desculpou. “Quero pedir desculpas ao clube pelo vídeo que gravei com torcedores do Arsenal no Brasil, cantando uma música ofensiva sobre o Tottenham”.

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Além de tentar impedir o acesso do jornalista ao Tottenham Hotspur Stadium, a diretoria pretende barrar entrevistas dele com jogadores e integrantes da comissão técnica. A Premier League ainda não se manifestou sobre a queixa.

Filho do jornalista José Trajano, Castelo-Branco mora em Londres há vários anos e é correspondente da ESPN Brasil. Ele cobre os clubes da Premier League tanto no futebol inglês quanto nas competições europeias.

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