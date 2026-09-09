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Clube tradicional do Nordeste confirma nova SAF com investimento de R$ 11 milhões

Grupo Matix assume a operação e prevê R$ 6 milhões para quitar débitos com jogadores, além de outros R$ 5 milhões destinados à reforma do estádio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:32

Arruda, estádio do Santa Cruz
Arruda, estádio do Santa Cruz Crédito: Divulgação

A nova Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz já foi assinada e terá o Grupo Matix como novo investidor do clube pernambucano. O acordo ainda passará por etapas formais previstas no processo de Recuperação Judicial, mas o presidente Bruno Rodrigues confirmou que a operação está encaminhada e detalhou o cronograma para a conclusão do negócio.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o dirigente revelou que estão previstos R$ 11 milhões em investimentos iniciais no Santa Cruz. Desse montante, R$ 6 milhões deverão ser destinados à quitação de valores pendentes com jogadores do atual elenco, enquanto outros R$ 5 milhões serão utilizados em uma reforma imediata do estádio do Arruda.

A proposta apresentada pelo Grupo Matix foi escolhida após o clube avaliar outras alternativas no mercado. Segundo Bruno Rodrigues, o grupo adquiriu as operações da Cobra Coral S.A., antiga investidora da SAF do Santa Cruz, em uma mudança na estrutura do projeto que permitirá a entrada dos novos investidores.

A formalização do acordo terá um novo passo nesta quinta-feira (10), quando o Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reunirá para ratificar a proposta. De acordo com o presidente, não será necessária uma nova votação sobre a SAF, já que a decisão pelo negócio foi tomada anteriormente. Na sexta-feira (11), o clube pretende apresentar a operação à imprensa, com a participação de Thairo Arruda, escolhido para ocupar o cargo de CEO da SAF, Danilo Caixeiro e investidores internacionais.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Dívidas da Recuperação Judicial

Um dos principais pontos do acordo envolve a situação financeira do Santa Cruz. A nova SAF ficará responsável pelas dívidas incluídas no processo de Recuperação Judicial. O clube pretende convocar, entre outubro e novembro, uma Assembleia Geral de Credores para apresentar um plano de pagamento dos débitos.

A proposta ainda precisará passar pela aprovação da maioria dos credores. Depois dessa etapa, está previsto o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), procedimento que faz parte do processo de Recuperação Judicial e deverá ocorrer ainda neste ano.

Apesar do acordo com o Grupo Matix, o leilão permitirá que outros interessados apresentem propostas pela operação, conforme determina o processo. Bruno Rodrigues, porém, considera pouco provável o surgimento de novos investidores.

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Arruda

A reforma do Arruda também está entre as prioridades do novo projeto. O estádio não recebe partidas desde julho de 2025, e o Santa Cruz tem utilizado a Arena Pernambuco como sua casa.

A intenção da diretoria é deixar o estádio apto a receber novamente os jogos do clube no início de 2027. A capacidade inicial, porém, será inferior à tradicional lotação do Arruda. Segundo Bruno Rodrigues, a expectativa é abrir o estádio para entre 25 mil e 30 mil torcedores, dependendo das liberações necessárias.

Para isso, o clube ainda precisa obter as vistorias do Corpo de Bombeiros e regularizar a documentação. A expectativa é que o Arruda esteja entregue ao torcedor para o Campeonato Pernambucano de 2027.

De volta à Série C

A nova SAF chega em um momento de retomada esportiva do Santa Cruz. Depois de anos longe das principais divisões nacionais, o clube conseguiu retornar à Série C em 2026 e avançou para a segunda fase da competição ao terminar a primeira etapa entre os oito melhores.

Agora, o Santa Cruz disputa o quadrangular final em busca de uma nova ascensão no futebol brasileiro. O objetivo é conquistar o acesso à Série B, divisão que o clube não disputa desde 2017, quando foi rebaixado.

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Nordeste Santa Cruz

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