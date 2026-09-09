RECOMEÇO

Clube tradicional do Nordeste confirma nova SAF com investimento de R$ 11 milhões

Grupo Matix assume a operação e prevê R$ 6 milhões para quitar débitos com jogadores, além de outros R$ 5 milhões destinados à reforma do estádio

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:32

Arruda, estádio do Santa Cruz Crédito: Divulgação

A nova Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Santa Cruz já foi assinada e terá o Grupo Matix como novo investidor do clube pernambucano. O acordo ainda passará por etapas formais previstas no processo de Recuperação Judicial, mas o presidente Bruno Rodrigues confirmou que a operação está encaminhada e detalhou o cronograma para a conclusão do negócio.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o dirigente revelou que estão previstos R$ 11 milhões em investimentos iniciais no Santa Cruz. Desse montante, R$ 6 milhões deverão ser destinados à quitação de valores pendentes com jogadores do atual elenco, enquanto outros R$ 5 milhões serão utilizados em uma reforma imediata do estádio do Arruda.

A proposta apresentada pelo Grupo Matix foi escolhida após o clube avaliar outras alternativas no mercado. Segundo Bruno Rodrigues, o grupo adquiriu as operações da Cobra Coral S.A., antiga investidora da SAF do Santa Cruz, em uma mudança na estrutura do projeto que permitirá a entrada dos novos investidores.

A formalização do acordo terá um novo passo nesta quinta-feira (10), quando o Conselho Deliberativo do Santa Cruz se reunirá para ratificar a proposta. De acordo com o presidente, não será necessária uma nova votação sobre a SAF, já que a decisão pelo negócio foi tomada anteriormente. Na sexta-feira (11), o clube pretende apresentar a operação à imprensa, com a participação de Thairo Arruda, escolhido para ocupar o cargo de CEO da SAF, Danilo Caixeiro e investidores internacionais.

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Dívidas da Recuperação Judicial

Um dos principais pontos do acordo envolve a situação financeira do Santa Cruz. A nova SAF ficará responsável pelas dívidas incluídas no processo de Recuperação Judicial. O clube pretende convocar, entre outubro e novembro, uma Assembleia Geral de Credores para apresentar um plano de pagamento dos débitos.

A proposta ainda precisará passar pela aprovação da maioria dos credores. Depois dessa etapa, está previsto o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), procedimento que faz parte do processo de Recuperação Judicial e deverá ocorrer ainda neste ano.

Apesar do acordo com o Grupo Matix, o leilão permitirá que outros interessados apresentem propostas pela operação, conforme determina o processo. Bruno Rodrigues, porém, considera pouco provável o surgimento de novos investidores.

Arruda

A reforma do Arruda também está entre as prioridades do novo projeto. O estádio não recebe partidas desde julho de 2025, e o Santa Cruz tem utilizado a Arena Pernambuco como sua casa.

A intenção da diretoria é deixar o estádio apto a receber novamente os jogos do clube no início de 2027. A capacidade inicial, porém, será inferior à tradicional lotação do Arruda. Segundo Bruno Rodrigues, a expectativa é abrir o estádio para entre 25 mil e 30 mil torcedores, dependendo das liberações necessárias.

Para isso, o clube ainda precisa obter as vistorias do Corpo de Bombeiros e regularizar a documentação. A expectativa é que o Arruda esteja entregue ao torcedor para o Campeonato Pernambucano de 2027.

De volta à Série C

A nova SAF chega em um momento de retomada esportiva do Santa Cruz. Depois de anos longe das principais divisões nacionais, o clube conseguiu retornar à Série C em 2026 e avançou para a segunda fase da competição ao terminar a primeira etapa entre os oito melhores.