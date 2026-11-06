FUTEBOL

Clube tradicional que luta para voltar à Série A enfrenta falta de itens básicos para jogadores: ‘Não tem nem fornecedor de pão’

Torcedores cobraram a diretoria na Serrinha e relataram falta de suprimentos no CT

Wendel de Novais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:51

Goiás enfrenta crise enquanto tenta voltar para a Série A Crédito: Reprodução/Goiás

A crise financeira do Goiás chegou a comprometer o fornecimento de itens básicos no centro de treinamento do clube. A situação foi relatada por representantes da torcida organizada Força Jovem após uma reunião com o presidente executivo, Munir Calixto, na sede administrativa da equipe, na Serrinha, em Goiânia. As informações são do ge.

Além dos salários atrasados, não há previsão de pagamentos de jogadores e funcionários. Cerca de 30 torcedores participaram de uma manifestação pacífica nesta sexta-feira (6). O grupo foi recebido pelo dirigente para discutir a situação financeira e as condições de trabalho no clube. O presidente da organizada, Iron Kioma, afirmou que a falta de recursos afeta até o abastecimento de alimentos no CT.

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“Só que, no final das contas, o que nos passaram hoje é que não tem nada concreto: não tem data para pagamento de funcionários e não tem data para pagamento de jogadores. O que foi ventilado ali é que, no CT, estão faltando coisas básicas, como manteiga, fornecedor de pão. O clube hoje está literalmente às traças, não temos uma infraestrutura cabível a isso”, declarou.

Apesar da crise financeira, o Goiás ainda tem chances de retornar à elite do futebol brasileiro em 2027. A equipe disputa uma das vagas de acesso na reta final da Série B, mas chega às duas últimas rodadas fora do G-6, grupo que garante a promoção à primeira divisão. Com 55 pontos, o Esmeraldino ocupa a sétima colocação, atrás do CRB, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols.

Isso dentro de um contexto em que os jogadores acumulam quatro meses de salários atrasados, incluindo vencimentos em carteira e direitos de imagem. Também há débitos referentes a premiações por vitórias e dois meses de pagamentos pendentes para funcionários administrativos. A dívida total do clube estaria próxima de R$ 12 milhões, segundo dirigentes ouvidos pela reportagem.