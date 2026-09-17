MERCADO DE APOSTAS

Clubes alertam para 'fim do futebol brasileiro' diante de possível proibição de cassinos online

Flamengo, Palmeiras, São Paulo e outros grandes clubes defendem a manutenção do mercado regulado e apontam impactos financeiros para o esporte

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 21:06

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Clubes do futebol brasileiro se manifestaram nesta quinta-feira (17) contra possíveis mudanças no mercado de apostas no país, em meio à preparação de uma Medida Provisória pelo governo federal para proibir a operação de cassinos online. O posicionamento foi divulgado de forma conjunta nas redes sociais.

Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Vasco estão entre os clubes que divulgaram a manifestação. A Federação Paulista de Futebol (FPF) também publicou o comunicado. No Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) participou da mobilização.

Entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Grêmio, Internacional, Mirassol, Red Bull Bragantino, Remo e Vitória não aparecem entre os signatários do posicionamento divulgado até o momento.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A 1 de 20

Clubes alertam para impacto financeiro

No manifesto, as equipes reconhecem os problemas sociais relacionados à expansão das apostas, mas defendem a manutenção do mercado regulado e o fortalecimento de medidas de proteção, fiscalização, educação e prevenção.

Os clubes afirmam que os investimentos das empresas de apostas autorizadas se tornaram uma importante fonte de receita para o esporte brasileiro. Segundo o documento, os recursos não chegam apenas às maiores equipes, mas também a clubes de menor expressão, divisões de acesso e agremiações do interior.

“Para muitos destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento”, afirmaram.

As equipes também destacam que essas receitas são utilizadas para manter estruturas administrativas, centros de treinamento, profissionais, projetos sociais e departamentos que não conseguem gerar recursos suficientes para se sustentar de forma independente.

O futebol feminino e a formação de novos talentos são citados no manifesto como exemplos de áreas que poderiam ser afetadas por uma queda abrupta nas receitas. Os clubes também demonstram preocupação com contratos já firmados e planejamentos financeiros construídos dentro do atual marco regulatório.

Alerta para plataformas clandestinas

Outro argumento apresentado pelos clubes é o risco de migração dos consumidores para plataformas clandestinas caso o mercado regulado seja inviabilizado.

“Inviabilizar esse modelo não fará com que as apostas deixem de existir. Apenas abrirá o caminho para que os consumidores migrem integralmente para plataformas clandestinas, que não pagam impostos, não respeitam limites, não oferecem instrumentos de proteção e não colaboram com as autoridades”, afirmaram.

O manifesto defende a manutenção do mercado regulado, acompanhada do aprimoramento dos mecanismos de fiscalização e proteção aos usuários, em vez de uma mudança considerada abrupta pelas entidades esportivas.

Governo prepara MP sobre cassinos online

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma Medida Provisória para proibir a operação de cassinos online no país. A expectativa é de que o texto seja publicado e encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias, ainda antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

A discussão ocorre em meio ao debate sobre a regulamentação das apostas e dos jogos online no Brasil. A possível mudança preocupa os clubes justamente porque empresas que atuam nesse mercado também estão entre as responsáveis por investimentos no futebol brasileiro.

Senado discute restrições a publicidade e patrocínio

Paralelamente à discussão sobre a MP, tramita no Senado um projeto de lei que propõe mudanças mais amplas nas regras para publicidade e patrocínio de bets e jogos online.

O PL 2.470/2026 foi aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática (CCT) no início de setembro. O relatório é do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e o projeto recebeu requerimento de urgência para análise pelo Senado. A matéria também foi encaminhada à Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Entre as medidas previstas no texto aprovado pela comissão estão restrições à publicidade de apostas em diferentes meios de comunicação e a proibição de patrocínios de empresas de apostas a clubes, entidades esportivas, federações, ligas, competições e transmissões esportivas. O projeto também estabelece regras de proteção ao consumidor e mecanismos de prevenção aos riscos relacionados às apostas.

Confira a nota na íntegra

"O FIM DO FUTEBOL BRASILEIRO

O futebol acompanha com atenção as discussões sobre o mercado de apostas no Brasil e reconhece os desafios que sua expansão traz. Os impactos sociais, especialmente sobre as pessoas mais vulneráveis, exigem atenção permanente do Poder Público, das empresas e de todos os setores envolvidos.

Por isso, é fundamental aprimorar as medidas de proteção, fiscalização, educação e prevenção, para reduzir riscos e garantir um mercado responsável.

O Brasil escolheu enfrentar esse desafio pela regulamentação. A regulamentação estabeleceu regras rígidas para as empresas autorizadas a atuar no país, com regras claras que permitem ao Estado fiscalizar o mercado, responsabilizar quem descumpre a lei e combater a atuação de plataformas clandestinas.

Importante ressaltar que, nos últimos anos, o investimento das empresas de apostas autorizadas tornou-se uma das principais fontes de receita do esporte. Este investimento impulsionou o futebol brasileiro de tal forma a dominar o cenário sul-americano em competições como a CONMEBOL Libertadores e a CONMEBOL Sul Americana e a colocar clubes brasileiros em posição de protagonismo.

Essa presença não se limita aos maiores clubes. Os recursos também alcançam equipes de menor expressão, divisões de acesso e competições com menor exposição comercial. Para muitos destas agremiações, especialmente aquelas localizadas no interior do país, não existe hoje outro segmento econômico capaz de substituir imediatamente esse investimento.

Essas receitas são fundamentais para manter estruturas administrativas, centros de treinamento, profissionais, projetos sociais e departamentos que não gerem recursos suficientes para se sustentar de maneira independente, como parte do futebol feminino e a formação de futuros talentos, os primeiros investimentos ameaçados quando a receita cai de forma abrupta.

Assim, os rumores sobre mudanças abruptas na regulamentação do mercado de apostas têm gerado enorme preocupação em todos os clubes, federações e entidades de administração do esporte. Uma mudança abrupta nas regras reduziria a capacidade de investimento dos clubes e criaria desequilíbrios dentro e fora do país. Contratos regularmente firmados, planejamentos plurianuais e compromissos financeiros foram estabelecidos sob um marco regulatório construído pelo próprio Estado.

Para responder a um mercado que já existia e movimentava ilegalmente bilhões de reais, o país instituiu um ambiente regulado. Empresas foram autorizadas, passaram a recolher impostos e assumiram obrigações relacionadas à proteção do consumidor, ao bloqueio de menores, à prevenção de práticas abusivas e ao combate à lavagem de dinheiro e à manipulação de competições. Foi justamente a regulamentação do mercado que retirou o Brasil da liderança do ranking mundial de casos de manipulação.