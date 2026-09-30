PRESSÃO

Clubes ameaçam paralisar o Brasileirão em protesto contra MP das bets

14 das 20 equipes da Série A têm contratos com casas de apostas

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:37

Brasileirão tinha patrocínio da Betano Crédito: Divulgação

A possibilidade de interromper o Campeonato Brasileiro entrou nas conversas entre dirigentes de clubes após a proibição das apostas de quota fixa pelo governo federal. Segundo o Estadão, a hipótese é discutida desde segunda-feira (28), por telefone e mensagens, como forma de pressionar por alternativas à perda dos patrocínios. Ainda não há decisão sobre uma paralisação.

As equipes tentam negociar um prazo de seis meses a um ano para encerrar a publicidade das casas de apostas, além de medidas financeiras que ajudem a reduzir o impacto do fim dos contratos. Em 2026, empresas do setor patrocinam 14 dos 20 clubes da Série A -não têm acordo master de patrocínio com bets o Bahia, Athletico-PR, Coritiba, Internacional, Mirassol e Red Bull Bragantino.

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Uma reunião em Brasília poderia abrir espaço para essas negociações nesta terça-feira (29), mas o encontro articulado pelo Ministério do Esporte foi cancelado após a baixa adesão dos clubes.

O ministério atribuiu o adiamento a dificuldades logísticas e informou que pretende marcar uma nova data. Entre representantes das equipes, porém, o encontro é tratado como cancelado. Nos bastidores, a ausência dos clubes foi interpretada como uma reação à medida provisória.

O acesso a crédito com juros baixos, que já estava em discussão antes da proibição, também faz parte das alternativas buscadas pelos dirigentes. Com o encerramento das operações das bets, os clubes tentam ampliar as medidas de apoio financeiro oferecidas pelo governo.

Uma eventual interrupção do campeonato serviria ainda para pressionar a CBF. O calendário, no entanto, dificulta a proposta: há pouco espaço para remarcar partidas caso a competição seja suspensa.

Além da articulação no futebol, a proibição enfrenta contestação no Supremo Tribunal Federal. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) acionaram a Corte para tentar suspender a medida provisória. As entidades questionam sua constitucionalidade e defendem a manutenção das regras anteriores para o setor.