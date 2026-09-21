NOVA REGRA

Clubes aprovam redução de estrangeiros no futebol brasileiro; Bahia vota contra mudança

Cota de jogadores de outros países por partida cairá de nove para cinco até 2030

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 20:36

Taça do Campeonato Brasileiro em frente à sede da CBF Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O futebol brasileiro terá novas regras para a formação dos elencos a partir de 2027. Em reunião realizada nesta segunda-feira (21), na sede da CBF, clubes das Séries A e B aprovaram mudanças que vão reduzir gradualmente a presença de jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro e estabelecer uma quantidade mínima de atletas sub-23 nas listas de inscritos.

A principal alteração será na quantidade de estrangeiros que cada equipe poderá relacionar por partida. O limite, que atualmente é de nove jogadores, passará para oito em 2027 e será reduzido em etapas até chegar a cinco em 2030.

A proposta da CBF não teve aprovação unânime. Bahia, Flamengo e Londrina votaram contra a redução da cota, enquanto os demais clubes aprovaram a mudança. Atualmente, o Bahia está perto do limite com oito estrangeiros no elenco: os uruguaios Kike Olivera, Michel Araújo e Acevedo, os argentinos Román Gómez, Lautaro Lópe, Mateo Sanabria e Alejo Velíz, além do espanhol Marco Moreno.

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O novo limite não será aplicado imediatamente. Como o Campeonato Brasileiro de 2026 já está em andamento, a regra atual permanece válida nesta temporada. A redução começará no próximo ano e, em 2030, o futebol brasileiro voltará a adotar o teto de cinco estrangeiros por partida, que era o limite vigente até 2022.

A decisão ocorre em um momento de crescimento da participação de atletas de outros países no Brasileirão. Em 2026, a competição registrou o maior número de estrangeiros utilizados, com 172 jogadores, 15 a mais do que na temporada anterior.

A ampliação da presença de estrangeiros vinha sendo alvo de críticas de treinadores e dirigentes brasileiros. Entre os argumentos apresentados para a mudança está a necessidade de aumentar o espaço para jogadores formados no país, especialmente aqueles que ainda estão em processo de desenvolvimento nas categorias de base.

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Nova regra também mira jogadores sub-23

Na mesma reunião, os clubes aprovaram uma exigência relacionada à idade dos atletas. A partir de 2027, cada equipe terá que incluir pelo menos 20 jogadores com até 23 anos entre os 50 nomes inscritos no Campeonato Brasileiro.



A lista será dividida em dois grupos. A chamada lista A terá 30 jogadores sem qualquer restrição de idade, enquanto a lista B contará com 20 atletas sub-23. A regra não exige que esses jovens tenham sido formados pelo próprio clube.

A medida foi apresentada pela CBF como parte de uma estratégia para ampliar a participação de jogadores mais novos no futebol brasileiro. De acordo com um estudo apresentado pela entidade, atletas com menos de 23 anos tiveram uma redução de 40% nos minutos disputados desde que o limite de estrangeiros foi ampliado para nove jogadores no Campeonato Brasileiro.